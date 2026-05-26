Соль давно используется опытными садоводами для приготовления подкормок для различных культур.

Польза поваренной соли заключается в том, что корни растений лучше усваивают полезные вещества из почвы.

Хлористый натрий способствует увеличению урожая, укрепляет иммунитет растений, плоды становятся крупнее, а их вкусовые качества значительно улучшаются.

Приготовить раствор на основе соли очень просто: 45 г соли растворяют в ведре воды и тщательно перемешивают. Полученным раствором поливают малинник.

Подкормки на основе соли защищают растения от различных заболеваний. Дачники отмечают, что наибольшая эффективность наблюдается в профилактике фитофторы.

Для борьбы с прогрессирующим грибком можно использовать следующий раствор: в 10 л воды растворяют 1 кг соли. Хлористый натрий тщательно размешивают перед применением, обрабатывают растения и почву.

Чтобы отпугнуть насекомых-вредителей, можно приготовить такое средство: 100 г соли растворяют в 10 л воды. В полученный раствор добавляют 2 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла. Средство заливают в пульверизатор и опрыскивают малину.