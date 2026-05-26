В конце апреля дефицит консолидированного бюджета Латвии составил 137,5 миллиона евро — значительно меньше, чем год назад. Рост доходов оказался заметно быстрее роста расходов, а серьезных рисков превышения бюджетного плана пока не наблюдается.

Совет по фискальной дисциплине сообщил, что к концу апреля этого года дефицит консолидированного совокупного бюджета Латвии составил 137,5 миллиона евро.

Для сравнения: год назад за тот же период дефицит достигал 777,5 миллиона евро. Таким образом, разрыв между доходами и расходами сократился почти в шесть раз.

Главной причиной улучшения ситуации стал быстрый рост бюджетных доходов. За год они увеличились на 14%, или на 764,5 миллиона евро.

Особенно заметно выросли поступления от Европейского союза — сразу на 65,7%, что принесло почти 400 миллионов евро дополнительных доходов.

Расходы государства при этом росли гораздо медленнее — всего на 2%, или на 124,5 миллиона евро.

Наиболее заметное увеличение расходов зафиксировано в капитальных вложениях — они выросли почти на треть. Обычно это связано с инфраструктурными проектами, строительством и инвестициями.

Фактически первые месяцы года показывают, что государство пока тратит даже немного меньше, чем было запланировано.

Согласно бюджетному плану, за первые четыре месяца расходы должны были составить около 6,6 миллиарда евро. Реально было потрачено 6,4 миллиарда — примерно на 211 миллионов меньше прогноза.

В Совете по фискальной дисциплине считают, что на данный момент нет признаков того, что годовой план расходов может быть существенно превышен.

Для обычных жителей такие показатели важны прежде всего потому, что дефицит бюджета напрямую влияет на будущие налоги, возможности государства занимать деньги и объем средств на социальные выплаты, медицину и инфраструктуру.

При этом нынешняя ситуация пока не означает, что финансовое давление исчезло. Значительная часть улучшения связана именно с поступлениями европейских средств, а не только с внутренним ростом экономики.

Всего в бюджете 2026 года расходы консолидированного совокупного бюджета запланированы на уровне 20,9 миллиарда евро.

За первые четыре месяца государство уже получило 32,6% годового плана доходов и израсходовало 30,5% запланированных средств.