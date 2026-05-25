Эстония ответила на обвинения в притеснениях граждан РФ в странах Балтии. Латвия пока молчит

Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Эстония отреагировала на обвинения.

В Эстонии назвали намерение РФ подать иски против стран Балтии в Международный Суд ООН из-за якобы притеснений этнических россиян частью дезинформационной кампании.

Как говорится в комментарии Министерства иностранных дел Эстонии, эти заявления имеют целью отвлечь внимание от действий самой России, в частности от ее атак на гражданские объекты в Украине.

Эстонская сторона подчеркнула, что Москва использует подобные нарративы как инструмент пропаганды и политического давления.

В МИД также отметили, что Эстония обладает высоким авторитетом в сфере международного права и стабильно входит в число стран с высокими показателями демократии, верховенства права, свободы прессы и цифрового управления.

Кроме того, подчеркнули в эстонском МИД, попытки представить страны Балтии как ненадежных партнеров являются частью более широкой информационной стратегии, направленной на подрыв поддержки Украины и дискредитацию демократических институтов ЕС и НАТО.

В российском МИД сегодня сообщили, что хотят подготовить жалобу против стран Балтии в Международный суд ООН из-за якобы ущемления прав этнических русских.

Российская сторона ссылается на информационно-аналитический доклад о нарушении прав граждан России и соотечественников за рубежом в 2025 году.

Отдельно российская сторона упоминает страны Балтии и, в частности, Латвию. В качестве примера приводятся уголовные процессы и административные меры после 9 мая. В российской публикации также утверждается, что в Латвии задерживали людей, которые слушали или исполняли песни военных лет.

Латвийские власти заявляли, что такие меры направлены не против русскоязычных жителей как группы, а против поддержки агрессии РФ. В российской интерпретации эти решения преподносятся как «антирусская политика».

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
