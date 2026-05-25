Нацобъединение выдвинуло на посты министров Индриксоне, Домбраву, Пунтулиса и Витенбергса 1 57

Дата публикации: 25.05.2026
LETA
На посты министров в новом правительстве правление Национального объединения выдвинуло депутатов Сейма Илзе Индриксоне, Яниса Домбраву, Науриса Пунтулиса и Яниса Витенбергса, сообщила агентству ЛЕТА председатель правления Нацобъединения Индриксоне.

Индриксоне выдвинута на пост министра образования и науки, в ведение Домбравы предлагается передать Министерство внутренних дел, Пунтулиса - Министерство культуры, а кандидатом на пост министра климата и энергетики является Янис Витенбергс.

Индриксоне пояснила, что изначально Нацобъединение хотело возглавить и другие министерства, например, Министерство финансов, однако номинированный на пост премьер-министра Андрис Кулбергс ("Объединенный список") указал, что сохранит тандем, доверив руководство Минфином партии премьер-министра, то есть "Объединенному списку".

"Конечно, Министерство климата и энергетики (МКЭ) - не идеальный для нас выбор, мы бы охотнее возглавили, например, Министерство умного управления и регионального развития, но мы уважаем это распределение, и, безусловно, есть много дел, которые можно сделать за короткое время и в МКЭ", - пояснила Индриксоне.

Как сообщалось, четыре партии, которые под руководством Кулбергса пытаются сформировать новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут завтра, после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, сообщил кандидат в премьер-министры Кулбергс.

Планируется, что в правительстве под руководством Кулбергса политики "Объединенного списка" возглавят министерства финансов, юстиции и умного управления и регионального развития. Все эти министерства в настоящее время возглавляют видные политики "Нового Единства".

Национальное объединение возглавит министерства образования и науки, культуры, внутренних дел и климата и энергетики.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) фактически сохранит свои нынешние позиции, уступив руководство только Министерством климата и энергетики - эта партия сохранит пост председателя Сейма, а также возглавит министерства экономики, благосостояния и земледелия.

В свою очередь, "Новое Единство" сохранит за собой надзор за сферами иностранных дел и здравоохранения, а также ему придется возглавить министерства обороны и сообщения, в ведении которых в последние месяцы было больше всего публично обсуждаемых проблем. Кулбергс не раскрыл, может ли пост министра обороны занять нынешний премьер-министр Эвика Силиня, которая в последнее время проявляла к этому интерес.

Кулбергс неоднократно подчеркивал, что время, отведенное на формирование правительства, было коротким, и создать правительство было почти невозможно, однако оказалось, что невозможное возможно, если все работают конструктивно.

