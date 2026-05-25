Скандал вокруг поддержки лесопромышленников в Латвии вышел на новый уровень. После проверки Государственного контроля отстранённый госсекретарь Минземледелия заявил, что подписал спорное решение под давлением бывшего министра Арманда Краузе. Сам экс-министр это отрицает.

Вокруг решений о поддержке лесной отрасли в Латвии разворачивается всё более серьёзный политический и юридический кризис. После публикации выводов Государственного контроля был отстранён госсекретарь Министерства земледелия Гирт Круминьш, а бывший министр Арманд Краузе оказался в центре нового конфликта.

Ревизоры пришли к выводу, что организованная государством помощь отдельным лесопромышленным компаниям нанесла ущерб Latvijas valsts meži почти на 50 миллионов евро. По данным аудита, никакого кризиса в отрасли, которым ранее обосновывали снижение цен на древесину, не было. Более того, сами предприятия в тот период покупали древесину на аукционах в среднем на 23% дороже стартовой цены.

Госконтролёр Эдгар Корчагин прямо заявил, что речь шла не о поддержке отрасли в целом.

«Это точно была не поддержка отрасли, а поддержка конкретных предприятий», — подчеркнул он.

Государственный контроль также указал, что правительство вообще не должно было вмешиваться в вопросы коммерческой деятельности Latvijas valsts meži. По мнению ревизоров, Кабинет министров и Министерство земледелия вышли за пределы своих полномочий, вмешавшись в решения, которые должны были принимать органы управления самой компании.

Теперь эти выводы стали основой уголовного расследования прокуратуры. Сейчас оценивается ответственность десяти человек, включая бывшего министра Арманда Краузе и отстранённого госсекретаря Гирта Круминьша. Им вменяют злоупотребление служебным положением.

Наиболее громким моментом стала публичная позиция самого Круминьша. В интервью передаче Nekā personīga (ТВ3) он признал, что подписал решение о снижении цен и применении льготных условий к эксклюзивным договорам компаний группы Pata, хотя понимал последствия.

По словам Круминьша, решающий эпизод произошёл в марте прошлого года. Тогда, как он утверждает, министр Арманд Краузе позвонил ему прямо во время собрания акционеров Latvijas valsts meži и настоял на включении вопроса о специальных договорах в повестку.

Позже расчёты Latvijas valsts meži показали, что применение нового механизма приведёт к потере 12 миллионов евро за два года. Несмотря на это, решение всё же было принято.

«Это был момент, когда я сломался или подчинился. Я признаю, что подписал этот протокол. И сожалею, что поддался этому давлению», — заявил Круминьш.

Он также утверждает, что прямо сообщил министру о возможных убытках, однако получил ответ, что действовать всё равно необходимо.

Арманд Краузе обвинения отвергает. По его словам, никакого давления не было, а чиновники лишь исполняли решения правительства.

«Я не оказывал давления», — заявил бывший министр.

Скандал уже привёл к серьёзным кадровым последствиям. Сам Краузе ранее покинул пост министра, а бывший госсекретарь Райвис Кронбергс объявил об уходе из госуправления. В отношении нынешнего госсекретаря начато служебное расследование.

Параллельно прокуратура рассматривает два варианта дальнейших действий: либо добиваться отмены решений правительства о поддержке лесопромышленников, либо взыскивать ущерб в интересах государства через суд.

Скандал вокруг Latvijas valsts meži постепенно превращается из отраслевого конфликта в одну из крупнейших политико-экономических историй последних лет — с вопросами о границах полномочий правительства, влиянии бизнеса и ответственности чиновников за решения на десятки миллионов евро.