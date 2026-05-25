Парламентская следственная комиссия о ценах на отопление в Риге провела на минувшей неделе последнее публичное заседание – перед подготовкой итогового отчета.

Как заявил председатель рабочего органа Сейма и будущий премьер-министр Андрис Кулбергс, необходимо на основании заключения Госконтроля и экспертных оценок разработать решения теплоснабжения столицы – на кратко- и долгосрочный период.

Госконцерн бросил город

А.Кулбергс вкратце перечислил предварительные выводы комиссии: в Риге присутствует «несоответственная модель рынка тепла – бездействие должностных лиц и задействованных сторон длительно допускала вывод в атмосферу оплаченного обществом, дорогого и ценного продукта». «Рижане за тепло 5 лет переплачивали, излишне потреблялся ресурс для двойного производства тепла».

По подсчетам, которые озвучил господин Кулбергс, в период 2022-2025 гг. зря истрачены 42 миллиона евро. При этом он апеллировал к «данным, которые мы тут не можем открыть» (часть коммерческой информации энергоконцерн оставил классифицированной).

Совет по конкуренции, со своей стороны, «не понял, что Latvenergo не производит тепло».

«Рижская система закупки теплоэнергии не работает и не обеспечивает дешевейшую цену, – резюмировала комиссия. – Не обеспечивает достаточной конкуренции и экономически обоснованной цены».

Участники производственного и рыночного процесса, считают в Сейме, «не действовали, ибо ждали инициативы от других, обосновывая бездействие регулированием и решениями Совета по конкуренции».

Latvenergo, со своей стороны, «успешно использовала недочеты тарифа, определенного Комиссией по регулированию общественных услуг и получала необоснованно большую прибыль». При этом в Риге наблюдался «избыток теплопроизводящих мощностей». Latvenergo недостаточно участвовало в дневном рынке теплоэнергии, а теплоцентраль в Иманте не имеет ясных перспектив развития.

Существующее же при столичной мэрии Рижское энергетическое агентство «полностью оторвано от государственной энергетической стратегии».

Жуткий эквивалент

Вместо неиспользованной энергии ТЭЦ столица закупала тепло у «альтернативных», т.е. частных, мини-станций. – У независимых производителей есть очень влиятельный палец, через акционеров, Министерство экономики, – подчеркнул Андрис Кулбергс.

Если же пересчитать, сколько же древесного сырья потребовалось Риге, чтобы заместить «зеленым топливом» выброшенное тепло, то получим:

11 359 тяжелых грузовиков с опилками и щепой, которые могли бы образовать очередь в 213 км – расстояние от Риги до Вентспилса;

142 309 спиленных деревьев;

Древесный массив в 355 гектаров, размером, например, с г. Сабиле;

Выбросы CO2 составили 295 976 т, что эквивалентно 50 336 автомашинам или 7% автопарка Латвии.

Редкое же участие государственного АО Latvenergo в некоторые дни позволяло моментально обрушить цены на рынке – в среднем на 32%. Для АО Rīgas Siltums (RS) это приводило к экономии на 8,4 миллиона евро.

Депутат напомнил также, что в первый «военный» отопительный сезон 2022/23 гг., правительство А.К.Кариньша ввело Закон о мероприятиях по уменьшению чрезвычайного прироста цен на энергоресурсы, который предусматривал прямые компенсации в размере 50-90%. В результате в масштабах страны было истрачено около полумиллиарда евро.

На комиссии было также обнародовано письмо производственного директора Latvenergo Мариса Куницкиса, который еще 12 лет назад требовал участия концерна в дневном рынке теплоэнергии.

Rīgas Siltums учло ошибки

Председатель правления RS Калвис Калниньш, выступив на следственной комиссии, указал, что принадлежащее преимущественно самоуправлению предприятие, добилось в истекшем отопительном сезоне экономии в 25 миллионов евро. «Рыночная конъюнктура сыграла на благо рижан».

– Были достаточно существенные изменения на этом рынке. Его модель – эффективна. Конечно, есть решения, которые мы от сезона к сезону пересматриваем, чтобы применять и совершенствовать…

По словам К.Калниньша, гарантией успеха является «достаточная диверсификация видов топлива и расширение рыночных зон».

– Мы начали переговоры также с Latvenergo, – указал глава муниципальных теплосетей. Однако, по его мнению, «Latvenergo недостаточно мотивировано стартовать на рынке».

Прошедшая зима с ее чрезвычайно холодной погодой показала, что ТЭЦ могут работать эффективно. – Здесь будет, я думаю, решающим следующий сезон, – полагает К.Калниньш.

«Ну, это ненормально...»

Андрис Витолс, экономист Совета по конкуренции, напомнил, что регулятор общественных услуг установил для ТЭЦ объем когенерации энергии в 63%, в то время как Госконтроль констатировал, что таковая почти на 20% выше. – Это не основано на полной оценке экономических принципов и затрат. И получается, что один и тот же регулируемый тариф дает продукт, продаваемый по трем различным ценам. Ну, это ненормально…

А.Кулбергс согласился – невозможно представить, чтобы огромные газовые ТЭЦ производили тепло по ценам, которые выше, чем у небольших котлов на щепе. «Не для того они строились».

Алда Озола, председатель Совета по регуляции общественных услуг, заметила со своей стороны:

– Надо осознавать, что регулируемый коммерсант, в данный миг мы о Latvenergo говорим, имеет право вернуть все обоснованные затраты…

На будущий отопительный сезон А.Озола пожелала, чтобы «не было этой тут безумной прибыли». А вот совет для Rīgas Siltums – важно выполнять нормы о ценовых потолках.

Все же, какой, оказывается, отличный бизнес – это теплоснабжение! Ведь в какой еще сфере народного хозяйства Латвии существует такое дивное сочетание плановой экономики – и дикого рынка. Результатом же, наверняка, становится богатство отдельных, принимающих решения, лиц. Но до них следственная комиссия Сейма, увы, так и не добралась.

Кто в доме хозяин?

АО Latvenergo – это государственная компания, которая на 100% принадлежит латвийскому государству. Держатель акций: Министерство экономики Латвии.

Несмотря на периодические дискуссии о выводе части акций на биржу (IPO), на данный момент предприятие остается полностью государственным стратегическим активом.

АО Rīgas Siltums – это предприятие со смешанным капиталом, где контроль разделен между государством и Рижским самоуправлением:

– Рижская дума – 49,00%;

– Латвийское государство (в лице Министерства экономики) – 48,995%;

– ООО Enerģijas risinājumi. RIX (частный инвестор) – 2,00%;

– АО Latvenergo – 0,005%.