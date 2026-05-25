Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Суд по разделу имущества Тиммы и Седоковой перенесли в другой район Москвы. Адвокат недовольна 0 187

Lifenews
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Тимма и Анна Седокова
ФОТО: Instagram

В Москве сегодня продолжится судебное разбирательство по делу о разделе имущества баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой. Семья спортсмена требует установить объём активов и оспаривает сделки с недвижимостью, совершённые во время брака.

Останкинский районный суд Москвы в субботу продолжит рассматривать дело о разделе совместно нажитого имущества Яниса Тиммы и Анны Седоковой.

Ранее процесс проходил в Хорошёвском районном суде, однако позже дело было передано в другую судебную инстанцию. Представитель семьи Тиммы, адвокат Маргарита Гаврилова, выступала против такого решения, заявляя, что это лишь затянет рассмотрение.

По словам Гавриловой, сторона Седоковой поддержала передачу дела.

Одним из центральных вопросов процесса стала квартира, которую Тимма ранее подарил супруге. На предыдущем заседании представитель Седоковой Татьяна Стукалова сообщила, что недвижимость была продана, а деньги в течение нескольких месяцев пошли на нужды семьи.

Суд пытался уточнить сумму сделки и дальнейшее использование средств, однако защита певицы не дала конкретных ответов.

По утверждению Гавриловой, рыночная стоимость квартиры на момент покупки составляла около 150 миллионов рублей — почти 1,5 миллиона евро.

Сейчас семья Тиммы намерена добиваться рассмотрения всего имущества, приобретённого во время брака. Речь идёт не только о недвижимости, но и о банковских счетах, вкладах, долях в капитале и других активах.

Отдельное внимание суд может уделить недвижимости, зарегистрированной на имя Седоковой и позднее проданной без передачи доли Тимме.

История этого дела остаётся одной из самых обсуждаемых в медиапространстве после смерти латвийского баскетболиста.

Янис Тимма и Анна Седокова начали отношения в 2019 году, а через год поженились. Осенью 2024 года Седокова сообщила о расставании.

В декабре 2024 года 32-летний Тимма был найден мёртвым в Москве. СМИ сообщали, что баскетболист покончил с собой. После смерти спортсмена споры вокруг его имущества и финансовых вопросов перешли в судебную плоскость.

Для многих в Латвии Тимма остаётся одним из самых известных баскетболистов своего поколения — за национальную сборную он провёл 68 матчей.

Следующее заседание суда должно продолжить выяснение судьбы активов, приобретённых во время брака, и определить, какие претензии стороны смогут подтвердить документально.

×
Читайте нас также:
#недвижимость #брак #Анна Седокова #Янис Тимма
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Микки Рурк.
Изображение к статье: Мозг.
Изображение к статье: Троицкая суббота и Троица — 2026: когда отмечают и что важно знать
Изображение к статье: «Дзинтари» ждет зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НАТО и Украина
В мире
Изображение к статье: Глобус
Бизнес
Изображение к статье: Танкер «Совкомфлота». Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Ангел-хранитель.
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею
Спорт
Изображение к статье: Миротворцы на поле боя
В мире
Изображение к статье: НАТО и Украина
В мире
Изображение к статье: Глобус
Бизнес
Изображение к статье: Танкер «Совкомфлота». Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео