В Москве сегодня продолжится судебное разбирательство по делу о разделе имущества баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой. Семья спортсмена требует установить объём активов и оспаривает сделки с недвижимостью, совершённые во время брака.

Останкинский районный суд Москвы в субботу продолжит рассматривать дело о разделе совместно нажитого имущества Яниса Тиммы и Анны Седоковой.

Ранее процесс проходил в Хорошёвском районном суде, однако позже дело было передано в другую судебную инстанцию. Представитель семьи Тиммы, адвокат Маргарита Гаврилова, выступала против такого решения, заявляя, что это лишь затянет рассмотрение.

По словам Гавриловой, сторона Седоковой поддержала передачу дела.

Одним из центральных вопросов процесса стала квартира, которую Тимма ранее подарил супруге. На предыдущем заседании представитель Седоковой Татьяна Стукалова сообщила, что недвижимость была продана, а деньги в течение нескольких месяцев пошли на нужды семьи.

Суд пытался уточнить сумму сделки и дальнейшее использование средств, однако защита певицы не дала конкретных ответов.

По утверждению Гавриловой, рыночная стоимость квартиры на момент покупки составляла около 150 миллионов рублей — почти 1,5 миллиона евро.

Сейчас семья Тиммы намерена добиваться рассмотрения всего имущества, приобретённого во время брака. Речь идёт не только о недвижимости, но и о банковских счетах, вкладах, долях в капитале и других активах.

Отдельное внимание суд может уделить недвижимости, зарегистрированной на имя Седоковой и позднее проданной без передачи доли Тимме.

История этого дела остаётся одной из самых обсуждаемых в медиапространстве после смерти латвийского баскетболиста.

Янис Тимма и Анна Седокова начали отношения в 2019 году, а через год поженились. Осенью 2024 года Седокова сообщила о расставании.

В декабре 2024 года 32-летний Тимма был найден мёртвым в Москве. СМИ сообщали, что баскетболист покончил с собой. После смерти спортсмена споры вокруг его имущества и финансовых вопросов перешли в судебную плоскость.

Для многих в Латвии Тимма остаётся одним из самых известных баскетболистов своего поколения — за национальную сборную он провёл 68 матчей.

Следующее заседание суда должно продолжить выяснение судьбы активов, приобретённых во время брака, и определить, какие претензии стороны смогут подтвердить документально.