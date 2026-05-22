Троицкая родительская суббота и День Святой Троицы — одни из важнейших дней православного календаря. В 2026 году Троицкая суббота выпадает на 30 мая, а сам праздник Троицы верующие отметят 31 мая. Эти даты связаны с поминовением усопших, молитвами и древними церковными традициями.

Троицкая суббота — день всеобщего поминовения усопших, который также называют родительской субботой. Она предшествует Дню Святой Троицы. Портал bb.lv рассказывает, когда Троицкая суббота и Троица будут в 2026 году и почему в этот день принято поминать усопших.

Троицкая суббота

В православной церкви есть дни особого поминовения усопших — они называются родительские субботы. В эти дни совершаются заупокойные богослужения (панихиды, литии), верующие молятся за умерших родственников и других православных христиан.

Почему именно суббота избрана поминальным днем? Дело в том, что каждая суббота — особый день для христиан. К субботе, по библейскому повествованию, завершилось творение мира, и она стала «днем покоя». Поэтому в субботу совершается поминовение усопших, терпеливо ждущих последнего дня всеобщего Воскресения.

Троицкая суббота наступает накануне Дня Святой Троицы (Пятидесятницы), то есть в субботу перед 50-м днем после Пасхи. В 2026 году Троицкая суббота выпадает на 30 мая.

Что нужно сделать в Троицкую субботу?

В этот день верующие идут в храм на литургию и панихиду, где вспоминаются усопшие христиане. Если прихожанин хочет, чтобы священник помолился за его родных, то перед службой он передает записку с именами умерших клирику. Еще в Троицкую субботу в церкви можно заказать сорокоуст, и усопшего тогда будут поминать в каждый из следующих сорока дней.

Если нет возможности в этот день посетить храм, то помянуть усопших можно дома молитвой перед иконой. Еще одна традиция — приносить в храм еду. Для этих целей ставится поминальный стол — канун. Разрешены постные блюда, домашняя выпечка, фрукты, литургийное вино. После освящения продукты раздают желающим. Также после посещения храма принято подавать милостыню.

После службы верующие идут на кладбище, где ухаживают за могилами близких, некоторые ухаживают и за безымянными. На могиле можно зажечь свечу и помолиться, после этого следует прибрать могилу и вспомнить покойного.

Нельзя совмещать Троицкую субботу с праздником, так что дни рождения, венчания, свадьбы и другие торжества лучше отложить.

Не рекомендуется выполнять тяжелую физическую работу, прибираться дома и делать прочие дела по хозяйству. Однако ряд священнослужителей считают, что эти запреты связаны только с тем, чтобы дела не помешали молитве.

Кроме того, запрещено выяснять отношения и ругаться со своими близкими.

День Святой Троицы

Троица — один из 12 главных православных праздников. Он приурочен к событиям, произошедшим на 50-й день после Пасхи, — сошествию Святого Духа на апостолов. Благодаря этому, согласно Новому Завету, ученики Иисуса Христа получили дар пророчества и исцеления, стали способными проповедовать Евангельское учение на разных языках народов мира.

С этого времени апостолы начали безбоязненно проповедовать Христа. Число приверженцев церкви начало быстро расти.

Праздник Троицы установили в конце IV века: в 381 году на Вселенском Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. На Руси Троицу начали широко отмечать в XIV веке при Сергии Радонежском — основателе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Поскольку у Пасхи нет точной даты, то и День Святой Троицы каждый год отмечается в разное время. В 2026 году православные верующие отмечали Пасху 12 апреля, Троица будет 31 мая.

На следующий день после Троицы, 1 июня, отмечается Духов день, который посвящен прославлению Святого Духа. По сути, этот церковный праздник продолжает торжества в честь Святой Троицы.

Что делают на Троицу?

Накануне Дня Святой Троицы в церквях совершается всенощное бдение. В сам праздник служится великая вечерня, прославляющая сошествие Святого Духа.

У православных христиан на Троицу принято украшать храмы живыми ветвями берез, дубов, застилать полы свежескошенной травой. Украшения остаются на всю Троицкую неделю, в том числе и на Духов день. Священники в эти дни надевают зеленые одежды.

Некоторые православные верующие также украшают зелеными веточками березы, цветами свои дома. Еще одна традиция Троицы — устраивать застолье и приглашать на торжество родственников, друзей и близких.

Что нельзя делать?

По церковным правилам, на Троицу нельзя делать зла, обращаться к языческим обрядам или совершать ритуалы. Работать в этот день не запрещается, но не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Для верующих важно посетить храм, чтобы поприсутствовать на службе.

Что нельзя делать на Троицу

— В этот день воспрещается заниматься физическим трудом: нельзя резать, стирать, шить, вышивать, красить, вязать, стричься и работать на земле. Можно лишь готовить еду.

— Под запретом и свадебные церемонии. Считалось, что семья будет сталкиваться с чередой неприятностей.

— В этот день нельзя смотреть на свое отражение в воде.

— Не следует думать о плохом, обижаться на окружающих, ругаться с близкими или желать кому-то плохого.

Приметы на Троицу

— Жениться на Троицу нельзя, а вот свататься — добрая примета.

— Если умыться росой на Троицу, можно продлить здоровье и сохранить красоту.

— Дождь на Троицу — хорошая примета, это сулит обильный урожай хлебов и грибов, а также тёплое лето.

— Попасть под дождь — к добру и исполнению желаний.

— Тот, кто в этот день увидит радугу, обретёт здоровье и богатство в будущем году.

— Травы, собранные на Троицу, имеют целебную силу. Их можно отварить и лечиться ими весь остальной год.

Традиции и обычаи на Троицу

— Приветствуются в этот день семейные трапезы.

— Перед обедом на стол рекомендуют стелить новую скатерть — символ обновления и достатка.

— Ветку березы, срезанную на Троицу, нужно поставить на подоконник как оберег от злых духов.

Троицкая суббота и Троица напоминают верующим о духовной памяти, милосердии и единстве семьи, пишет bb.lv. В эти дни православные стараются посещать храмы, молиться за близких, избегать ссор и уделять больше внимания внутреннему миру и общению с родными.