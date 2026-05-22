Почему украинские дроны атаковали нефтебазу в Резкне – версия, рожденная в Латвийской армии 3 1213

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV

Дрон.

ФОТО: Youtube

Причиной попадания сразу двух "заблудившихся" украинских беспилотников в пустые нефтяные резервуары на территории Латвии потенциально может быть ИИ-составляющая в программировании курса этих аппаратов.

Как сообщает LSM, такое предположение высказал глава Центра компетенций беспилотных систем в Национальных вооруженных силах Латвии Модрис Кайришс.

Комментарий Кайришса приводят в статье-объяснении о том, каким образом российские средства радиоэлектронной борьбы могут сбивать с курса украинские ударные дроны, в результате чего они залетают в страны Балтии, хотя не должны были бы этого делать.

Кайришс отметил, что одинаковое место попадания заблудившихся дронов, которые влетели в нефтебазу в Резекне 7 мая, позволяет предполагать, что аппараты имеют элементы искусственного интеллекта в программировании.

"Дальнобойные дроны имеют элементы ИИ. Они могут "высматривать" цели, на которые их запрограммировали. Поэтому это может быть объяснением, почему они врезались в резервуары нефтяного терминала, которые визуально похожи на цели на российской территории", – отметил Модрис Кайришс.

Официальных подтверждений по этому поводу до сих пор не озвучивали, данное предположение подают как одну из версий.

Украина после этого инцидента – до сих пор самого серьезного из всех — заявила, что в нефтебазу попали ее дроны из-за российской РЭБ. Напомним, эти события стали триггером для распада латвийской правительственной коалиции.

#Украина #Латвия #искусственный интеллект #дроны #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
