Количество убежищ в Риге на случай угрозы дронов в четыре раза ниже, чем сообщалось. А на самом деле?

Дата публикации: 22.05.2026
LETA
Изображение к статье: Люди в убежище
ФОТО: LETA

Доступность официальных убежищ в Риге на случай угрозы дронов значительно хуже, чем сообщалось ранее, следует из информации, предоставленной в пятницу журналистам руководством комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции.

В апреле прошлого года тогдашний руководитель управления гражданской обороны и оперативной информации Гинт Рейнсонс сообщил на заседании комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, что в убежищах столицы могут укрыться немногим более 200 000 жителей.

В свою очередь, сегодня на пресс-конференции руководитель комитета Гирт Лапиньш признал, что в официальных убежищах сможет укрыться гораздо меньшее число жителей.

В настоящее время Рижское самоуправление реализует проект по созданию 146 убежищ. Первые убежища будут готовы в августе или сентябре. В общей сложности в этих убежищах смогут найти укрытие около 52 000 человек. Политик пообещал сделать все возможное, чтобы увеличить количество убежищ.

Учитывая, что большинство этих убежищ оборудуются в учебных заведениях, жителям следует понимать: если угроза возникнет в учебное время, в убежищах, размещенных в школах и детских садах, будут укрываться дети и персонал учебных заведений, пояснили представители самоуправления.

Лапиньш лишь призвал жителей ознакомиться с разработанными алгоритмами действий на случай угрозы и выяснить потенциальные места для укрытия.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время для Риги угроз нет, однако, учитывая происходящее в Латгале и других странах Балтии, к такой возможности нужно готовиться.

#Рига #Латвия #безопасность #оборона #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
