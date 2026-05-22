В ночь на 7 мая жителям Латгале пришли на мобильные телефоны тревожные оповещения — в Латгале снова прилетели дроны. Те же оповещения в своих номерах в брюссельской гостинице получили и несколько мэров из Латгале. Они приехали в столицу ЕС, чтобы встретиться с депутатами Европейского парламента, отвечающими за бюджет. На переговоры о бюджете участники из Латвии пришли после неспокойной и бессонной ночи.

Встреча после бессонной ночи

Делегация Латгальского региона планирования приехала в Европарламент, чтобы в очередной раз рассказать депутатам, почему именно Латгале нуждается в дополнительной поддержке из бюджета ЕС.

В этот раз презентацию делегация начала нетрадиционно — с того, что показала, как выглядит тревожное оповещение на мобильном телефоне, и заодно рассказала: в трёх краях — Балвском, Лудзенском и Резекненском — в то утро школы были закрыты. Именно эта деталь — закрытые школы — больше всего поразила депутатов Европарламента. Про дроны в Латвии говорят регулярно, но про то, что в одном из государств-членов ЕС утром просто не открываются школы по соображениям безопасности, многие в Брюсселе услышали впервые.

За столом сидели как раз представители Лудзенского, Балвского и Резекненского краёв, в том числе мэр Лудзы Эдгарс Мекшс и бывший руководитель Балвского края Сергей Максимов.

«Инвесторы боятся вкладывать в регион, где три раза в неделю люди получают тревожные оповещения о возможных боевых дронах со взрывчаткой», — говорит Максимов. «Европа должна понять: укрепление восточной границы — это не только танки и противовоздушная оборона. Это также экономика, рабочие места и технологии».

Финальный счёт голосования. 389 «за». За приоритеты бюджета проголосовали все четыре проевропейские фракции — Народная партия, социал-демократы, либералы и зелёные.

«Отдельный риск касается сельского хозяйства: боевые дроны с помощью искусственного интеллекта программируются на удары по конкретным объектам, и резервуары нефтебаз внешне похожи на резервуары для хранения зерна. Латгальский крестьянин сталкивается одновременно с двумя кризисами — климатическим и кризисом безопасности», — рассказывает Максимов.

Депутат из Португалии хочет в Латгале

В Европарламенте латгальцев слушали депутаты социал-демократы, которые отвечают в своей фракции за европейский бюджет. Главной была португалка Карла Тавареш. Когда-то она сама долгие годы возглавляла самоуправление — была мэром Амадоры, города недалеко от Лиссабона. А сейчас в ЕП она отвечает за новый многолетний бюджет Евросоюза. И именно от того, что будет включено в многолетний бюджет, зависит, какой будет поддержка восточной границы Европы и соответственно Латгале.

После презентации Тавареш открыто сказала латгальцам, что была поражена тем, насколько обширны латгальские леса, и пейзажами на фотографиях. Бывшая мэр добавила, что теперь хочет сама приехать в Латгале.

Само мероприятие вместе с коллегами из Польши и Литвы организовал депутат от Латвии Нил Ушаков, который сейчас отвечает за бюджет Европейского союза на 2027 год.

Практичный разговор

Учитывая, что большинство сидевших за столом — это либо нынешние, либо бывшие руководители самоуправлений, разговор сразу повернул в профессиональное, а не политическое русло.

Руководитель Прейльского края Алдис Адамович подчёркивает, что, с одной стороны, самоуправлениям Латгале нужна большая поддержка для предпринимательства, здравоохранения и инфраструктуры. Но одновременно нельзя требовать от самоуправлений Восточной Латвии такого же софинансирования, как в других краях. Потому что, если не будет сокращена та часть, которую латгальцам приходится платить самим в проектах ЕС, то и воспользоваться большей поддержкой, если она появится, они толком не смогут.

Руководитель администрации Латгальского региона планирования Ивета Малина-Табуне подчёркивает, что сейчас особенно нужны новые программы трансграничного сотрудничества с Финляндией, Эстонией, Литвой и Польшей. Чтобы таким образом компенсировать то, что больше нет программ с Россией и Беларусью.

Приграничье — это не только Латгале. Восточная часть Видземе тоже граничит с Россией и сталкивается с теми же проблемами. «Большая поддержка нужна и самоуправлениям Латгале, и Алуксненскому краю», — рассказывает Адамович.

«Вопросы приграничных регионов в Европе слышат. Самый важный следующий шаг — добиться того, чтобы это понимание превратилось в конкретные решения и финансирование», — практично резюмирует мэр Лудзы Эдгарс Мекшс, который ночь перед встречей провёл без сна, отвечая на звонки из Латвии.

Приграничье теперь — приоритет бюджета

За неделю до встречи с мэрами Европейский парламент 389 голосами принял принципы бюджета ЕС на 2027 год. За них проголосовали все проевропейские фракции. Главный докладчик — Нил Ушаков. Это первый раз, когда представитель балтийского региона стал ответственным за бюджет ЕС.

И впервые в бюджет ЕС включены три приоритета, самым прямым образом затрагивающих Латгале и Видземе.

Первый приоритет — необходимость создания специальной поддержки для приграничных самоуправлений. На пленарном заседании в Страсбурге Ушаков сформулировал эту позицию так: «Во-первых — наши приграничные самоуправления вдоль восточной границы в странах Балтии, в Польше, в Финляндии и не только. Солидарность должна быть территориальной, а не риторической».

Второй приоритет — необходимость справедливого отношения к крестьянам в государствах на восточной границе. Потому что наши крестьяне по-прежнему получают поддержку на 20% меньше, чем в Западной Европе. «Крестьяне в государствах, которые граничат с Украиной, Россией и Беларусью, сталкиваются с непропорциональным давлением. Справедливое распределение прямых выплат в рамках Единой сельскохозяйственной политики — это не просьба о привилегии. Это требование справедливости», — сказал на пленарном заседании Ушаков.

Третий приоритет — необходимость финансировать укрепление восточной границы из общего бюджета ЕС. Граница Латвии с Россией или Беларусью — это внешняя граница Европейского союза. За борьбу с теми же дронами должны платить из общего бюджета ЕС, а не только из кармана латвийских налогоплательщиков.

«В приоритетах требуется адекватная финансовая поддержка для государств-членов, имеющих внешние границы ЕС, в том числе средства на укрепление критической инфраструктуры и поддержку необходимых мер защиты границ там, где это обосновано. Безопасность без способности регионов выжить — хрупка. Способность регионов выжить без бюджетной поддержки — это пустое обещание», — подчеркнул Ушаков на пленарном заседании.

Делегация из Латвии с депутатами Европейского парламента из фракции социалистов и демократов, отвечающими за бюджет ЕС.

«Угрозы безопасности больше не теоретические. Они реальны», — подчеркнул Ушаков на пресс-конференции в Страсбурге сразу после голосования по бюджету. «Мой мандат от Латвии прямо обязывает меня представлять свой регион и своих избирателей. Но одновременно стабильность и развитие всего Европейского союза напрямую зависят от стабильности на восточной границе. И это не только про безопасность и границы. Это про людей, которые там работают и живут. И я очень хорошо знаю, как выглядит реальная жизнь в одном из таких приграничных регионов — в Латгале».

О дронах Ушаков говорил и на пресс-конференции сразу после голосования по бюджету: «Бизнес в приграничье закрывается. Безработица растёт. Военные дроны регулярно падают нам на головы». Журналисты, возможно, тогда восприняли это как некоторое преувеличение. А на следующей неделе в Латгале в очередной раз упало два дрона, оба на нефтехранилище в Резекне.

Денег не очень много

Во время кризиса, вызванного пандемией ковида, ЕС взял большие кредиты на поддержку экономики. Теперь кредиты надо отдавать. В 2027 году выплаты процентов по этим кредитам резко вырастают — до примерно 10 миллиардов евро. А на дворе уже новый очередной кризис.

Поэтому в списке бюджетных принципов включён ещё один пункт — оценка целесообразности расходов Европейского бюджета.

Сенегал и здравый смысл

В Европе немало примеров, где можно было бы избавиться от лишних расходов. Ушаков приводит в качестве иллюстрации конкретный проект, о котором сейчас пишут в европейской прессе. Евросоюз собирается потратить 320 миллионов евро на развитие общественного транспорта в Сенегале — финансируют Европейский инвестиционный банк, Еврокомиссия, французское и немецкое агентства развития. Тендер же, судя по всему, достанется китайской государственной компании. Европейские компании его проигрывают.

«Надо учиться на самом деле у Китая. Как они работают. Заработать на европейских деньгах в Африке», — отмечает Ушаков с определённой горечью.

320 миллионов евро — это сопоставимо с годовой поддержкой приграничным регионам в какой-нибудь из стран Восточной Европы. Получается, что Европа находит деньги на развитие транспорта в Сенегале, а при этом с трудом находит деньги для приграничных регионов внутри самого ЕС.

Nokia как урок

«В целом главная проблема Европы — это даже не нехватка денег, а потеря собственного производства, — говорит Ушаков. — Тратить 320 миллионов евро на развитие производства Китая в Африке — это несколько за пределами здравого смысла».

Когда-то — лет двадцать назад — одним из лучших телефонов в мире считалась финская Nokia. Сегодня в Европе практически невозможно найти человека, который бы пользовался смартфоном европейского производства. У всех смартфоны — корейские, китайские или американские, но произведённые в Азии. Компьютеры — тоже. Бытовая техника — в основном тоже. И не только.

Латвия закрытие собственного производства пережила в 90-е. RAF, VEF, сахарные фабрики. Длинный список. Тогда говорили: рынок всё расставит сам, а мы будем жить как в Швейцарии. Не особенно получилось.

Сейчас то же самое мы видим в Западной Европе. В Германии закрывается автомобильное производство. Концерны увольняют тысячи рабочих в сталелитейной отрасли. Жители Латвии могли бы рассказать западным европейцам, чем такое заканчивается — что происходит с зарплатами, пенсиями, пособиями, со всей социальной системой, когда у страны больше нет собственного производства.

«Европе нужна не только ревизия бюджетных расходов. Но и в целом надо возвращать в Европу здравый смысл. И начинать с возрождения производства», — считает Нил Ушаков.

_Подготовлено при поддержке Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента. _

О евродепутате Ниле Ушакове и прямая связь с ним: www. socialistsanddemocrats. eu/meps/usakovs-nils