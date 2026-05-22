Кто в Латвии станет новым министром – список желающих

Дата публикации: 22.05.2026
За 4 дня до дедлайна, объявленного президентом Ринкевичем, будущий премьер Андрис Кулбергс договорился о весьма широкой правящей коалиции, у которой в Сейме будет аж 69 мандатов, то есть конституционное большинство!

Новое правительство Кулбергса создают четыре политических силы: 1) Объединенный список, 2) Нацобъединение, 3) Союз зеленых и крестьян и 4) «Новое Единство».

Теперь дело за малым поделить между политиками министерские портфели. Переговоры по распределению постов будут продолжаться сегодня и даже в выходные. Ведь дележ министерских портфелей — это всегда политически чувствительное дело

Ниже прогноз портала bb.lv:

По традиции, премьерская партия «получает в комплекте» и пост министра финансов. По слухам, главным «держателем» бюджетного пирога может стать депутат Сейма с богатым опытом предпринимательской деятельности Айва Виксна (Объединенный список), которая как раз работает в бюджетной комиссии Сейма.

Скорее всего, премьерская партия захочет получить одно из силовых министерств — или минобороны (в этом случае данное министерство может возглавить глава комиссии Сейма по обороне и внутренним делам Раймондс Бергманис, который уже когда-то руководил данным министерством), или МВД (кандидат на пост главы МВД — депутат Сейма, экс-премьер Марис Кучинскис).

Но нельзя исключить, что в итоге все-таки пост министра обороны достанется Нацобъединению. Основной кандидат в этом случае на данный портфель — глава комиссии Сейма Инара Мурниеце, которая как раз возглавляла минобороны в правительстве Кариньша.

Скорее всего, Нацобъединение перед выборами захочет заполучить под свой контроль сферу образования. Однако, чтобы не накалять обстановку в обществе, портфель минобразования возьмет себе премьерская партия — пост главы минобраза может занять педагог, депутат Сейма Чеслав Батня. А Нацобъединение получит «взамен» портфель министра культуры — на эту должность вернется депутат Сейма Наурис Пунтулис.

Нельзя исключить, что еще один представитель Нацобъединения — Янис Витенбергс вернется на должность министра сообщений. Хотя, возможно, этот пост достанется Союзу зеленых и крестьян (Улдис Аугулис).

Что касается «Нового Единства», то данная политическая сила скорей всего сохранит три портфеля от предыдущего правительства. А именно: главой МИДа останется Байба Браже, а главой минюста — Инесе Либиня-Эгнере. Никто не планирует и «подсидеть» в кресле главы минздрава Хосама Абу Мери — уж очень это неблагодарное дело «рулить» системой здравоохранения. Тем более, в преддверии выборов!

У «Нового Единства», скорее всего, отберут министерство умной администрации и регионального развития, которое возглавлял Раймондс Чударс. Но Чударс без министерского портфеля не останется — он вернется в кресло министерства климата и энергетики.

Автор - Светлана Тихомирова
