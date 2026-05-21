«Россия сейчас не готова проводить военную эскалацию в регионе»

Политика
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии

представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии

Эксперт прокомментировал "дронную" риторику России.

Угрозы России странам Балтии на нескольких платформах и форматах, предупреждения союзников о провокациях и нападениях. Все это происходит в то время, когда Россия проводит с Белоруссией совместные военные маневры. "Это достаточно успешная очередная пропагандистская кампания против Балтии и, скорее всего, ничего более, заявил в интервью Латвийскому ТВ исследователь Центра исследований восточноевропейской политики Арманд Астукевич.

"Мы сейчас можем ясно видеть, что Россия развернула скоординированную операцию по психологической информации против Латвии и всех стран Балтии, а также шире - против союзников по НАТО. И это мы можем увидеть очень четко в связи с этими заявлениями внешней разведки России, усиленными различного рода российскими официальными лицами", - продолжил эксперт.

"Сейчас у России здесь, на месте в регионе, нет такого сосредоточения сил, чтобы она могла смело проводить подобного рода военную эскалацию, потому что мы должны учитывать, что Россия очень боится, и российское руководство очень сдержанно от таких рисков эскалировать, где НАТО, возможно, могло бы дать и соответствующий ответ, и для России это может быть, очень возможно, даже смертельно для режима ", - рассуждает Астукевич.

"Но то, что инцидент с дронами привел к падению правительства, делает Латвию более уязвимой, и это может стать причиной, по которой Москва выступает против нас особенно", - полагает эксперт.

#НАТО #пропаганда #Латвия #события #дроны #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
