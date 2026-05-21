Автопроизводитель Stellantis, созданный в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, анонсировал новый проект дешевых компактных городских электромобилей для европейского рынка под названием E-Car.

Мал золотник и недорог

Серийное производство планируют начать в 2028 году на итальянском заводе в Помильяно, где сейчас выпускают Fiat Panda, говорится в заявлении Stellantis.

Основная идея проекта – создать "народный" электромобиль для городов: небольшой, полностью электрический, дешевле нынешних электрокаров и произведенный в Европе.

Такой автомобиль будет стоить 15 000 евро, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. Новый электромобиль предназначен для решения проблемы беспрецедентного сокращения сегмента малогабаритных недорогих автомобилей в Европе в последние годы.

Еврокомиссия даст денег

В декабре 2025 года под давлением автомобильного лобби Еврокомиссия отменила запрет на продажу новых легковых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, который планировали ввести с 2035 года.

В то же время полностью электрические и водородные автомобили и в дальнейшем будут поощряться. Согласно плану Еврокомиссии, автопроизводители смогут получать "суперкредиты" за производство небольших, доступных электромобилей.

Появится новая категория транспортных средств в рамках инициативы Small Affordable Cars, которая охватывает электромобили длиной до 4,2 метра. Для этой категории Еврокомиссия планирует зафиксировать поддержку на срок до 10 лет.

Сколько стоит?

По данным брюссельского аналитического центра CEPA, сейчас средняя цена электрокаров европейского производства составляет около 50 000 евро, тогда как их китайские конкуренты продаются в диапазоне от 30 000 до 45 000 евро.

Меньшие модели, такие как BYD Dolphin, стоят еще дешевле, их цена – от 20 000 до 34 000 евро. Даже несмотря на введение Европейским Союзом пошлин в размере до 35%, китайские компании смогли поглотить эти расходы или переключиться на продажу гибридов, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество на рынке.