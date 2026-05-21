Политики наносят удар по экономике: как инвесторы отнесутся к отставке правительства ЛР 0 44

Бизнес
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эвика Силиня, правительство.
ФОТО: LETA

Отставке премьера Латвии предшествовали скандальные увольнения двух министров – обороны и сельского хозяйства. Все это изрядно перетряхнуло политическую среду республики. А что со средой экономической?

Неспособность правительства принимать стратегические решения, а также задержки с подготовкой бюджета могут в будущем повлиять на развитие и экономику Латвии. Об этом говорят банковские экономисты, комментируя падение правительства Эвики Силини.

«Перезапуск был необходим»

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

– Работа правительства уже давно давала сбои. По мере продолжения разногласий способность правительства продвигать стратегические вопросы снижалась с каждой неделей.

Какой-то перезапуск был необходим. Однако есть сомнения, что незадолго до выборов удастся быстро сформировать новую и стабильную коалицию. Потребуется время, прежде чем появятся какие-либо политические решения, а это означает период неопределённости.

При этом повседневная работа продолжится, технические решения будут приниматься, а экономические процессы — развиваться дальше.

Неспособность принимать стратегические решения, на что теперь могут уйти месяцы или даже больше времени, создаёт цену, которая проявится в будущем и станет заметной на фоне развития других стран.

В то же время отставка правительства влияет на общественные оценки и настроения, однако внутренние политические страсти нередко выглядят иначе в более широком масштабе и со стороны.

Например, в опросе финансовых директоров крупных компаний стран Балтии правительство Латвии предприниматели из двух соседних стран оценили наиболее положительно среди всех трёх правительств Балтии.

Подобные страсти происходят и в других странах, поэтому не стоит переоценивать происходящее. Инвесторы всё же смотрят в долгосрочной перспективе. Нет оснований считать, что нынешние события вызовут резкие изменения мнений или оценок инвесторов.

Кроме того ушедшему в отставку правительству не хватало эффективного сотрудничества и коммуникации с предпринимательскими группами, и это следует улучшить в будущем. Также необходимо активнее и прямее работать над привлечением потенциальных инвесторов.

Что касается задержаний министра сельского хозяйства и главы Госканцелярии ЛР, то инвесторы зачастую достаточно хорошо осведомлены о конкретной отрасли и существующих в ней процессах ещё до начала инвестирования, поэтому мнение не формируется на основе одного события. Все это даёт возможность повысить прозрачность процессов, что в долгосрочной перспективе скорее может улучшить инвестиционный климат.

Главный риск – не в самом скандале

Карлис Пургайлис, экономист:

– С точки зрения экономики само по себе падение правительства не создаёт существенного прямого влияния. Важным вопросом является подготовка государственного бюджета на следующий год. Если разработка и принятие бюджета затянутся, это может привести к негативным последствиям для экономики, поскольку замедлится принятие решений и поток финансирования в приоритетные отрасли.

В глазах иностранных инвесторов события в правительстве ЛР, вероятно, являются неприятным сигналом, но пока это скорее выглядит как политическая турбулентность, а не системная проблема государства.

Репутационные риски выросли, но это ещё не инвестиционная катастрофа. Главный риск заключается не в самом скандале, а в затягивании политической неопределённости.

Теоретически часть инвесторов может отложить новые решения, поскольку политическая нестабильность уже ранее называлась одним из факторов, тормозящих инвестиционные настроения в Латвии.

Если же в ближайшее время появится ясность относительно преемственности власти и будет видно, что государственные институты продолжают работать, негативное влияние на привлечение инвесторов, скорее всего, окажется ограниченным и краткосрочным.

Кроме того, задержание министра сельского хозяйства и руководителя Государственной канцелярии подаёт инвесторам сигнал о том, что Латвия является правовым государством, готовым активно бороться с возможными случаями коррупции.

Низкий уровень коррупции и невмешательство государства в свободную предпринимательскую среду снижали бы риски для инвесторов и повышали привлекательность Латвии при оценке потенциальных инвестиций.

Государство не перестанет функционировать

Петерис Страутиньш, экономист:

– Политические события не должны значительно повлиять на привлечение инвестиций в Латвию. Основными инвесторами в Латвии являются компании из демократических стран. Думаю, мы хотим сохранить это и в будущем. Они прекрасно понимают: правительства могут меняться, но государство от этого не перестаёт функционировать. Кроме того, способность правоохранительных органов расследовать подозрения в отношении влиятельных лиц — это не признак слабости государства, а скорее наоборот.

Привлечение инвестиций пострадало бы в случае длительной политической нестабильности, угрожающей бюджетной дисциплине и проведению структурных реформ. Однако сейчас Латвия не находится в такой ситуации.

#инвестиции #Латвия #коррупция #бюджет #экономика #отставка #политика
Автор - Светлана Тихомирова
