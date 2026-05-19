А как же санкции? Британия отменила запрет на продукты из российской нефти 1 656

Бизнес
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нефть.

Великобритания разрешила импорт дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах, сообщили в правительстве страны.

Соответствующая лицензия вступает в силу 20 мая 2026 года. Она бессрочна и подлежит периодическому пересмотру. Министр бизнеса и торговли вправе изменять её условия и приостанавливать лицензию, также он может отозвать её с уведомлением за четыре месяца.

Департамент бизнеса и торговли выпустил лицензию, которая выводит из-под санкций импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведённых из российской нефти в третьих странах, а также некоторые операции и услуги по обслуживанию такого импорта.

Документ опубликован на сайте правительства Великобритании.

Ранее во вторник США второй раз продлили выпущенное в середине марта временное исключение из-под санкций для перевозимой морем российской нефти.

#импорт #США #нефть #санкции #торговля #Великобритания #экономика #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
