Работник должен получать справедливое вознаграждение за предоставленный труд, однако права на управление предприятием следует уважать наравне с трудом, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в преддверии масштабной забастовки, запланированной на 21 мая профсоюзом работников Samsung.

Где гора высока, там и долина глубока

«Закон гласит: где есть светлая сторона, там есть и темная; где гора высока, там и долина глубока. Переизбыток вреден, крайность всегда обращается вспять. Не в том сила и счастье, чтобы иметь больше за счет мощи, а в солидарности и ответственности, в мире, где все живут хорошо вместе, — вот будущее новой Республики Корея», — написал он в соцсети Х.

Министр торговли, промышленности и энергетики страны Ким Чжон Гван заявил, что запланированная забастовка рабочих может нанести экономике Южной Кореи ущерб до 100 трлн вон ($66 млрд), передает Chosun. Ее последствия, по оценкам министра, могут затронуть 1,7 тыс. компаний.

Если забастовка состоится, почти 45 тыс. членов профсоюза прекратят работу на 18 дней. Из-за этого ожидаются сбои в производстве крупнейшего в мире производителя чипов памяти, пишет The Korea Times.

Дай миллиард!

В понедельник, 18 мая, Samsung Electronics и ее профсоюз возобновили переговоры при посредничестве правительства. Корейская газета назвала это последней попыткой предотвратить 18-дневную забастовку, намеченную на 21 мая.

Профсоюз требует выделять сотрудникам 15% операционной прибыли в виде премий по результатам работы и отменить ограничение на выплаты, однако руководство отказывается, пишет газета.

Согласно финансовому отчету Samsung, ее операционная прибыль за год составила 43,6 трлн вон (примерно $29 млрд). 15 процентов от прибыли – 4,35 млрд долларов США.

Samsung — крупнейший южнокорейский конгломерат, один из мировых технологических лидеров. На глобальном рынке бренд ассоциируется в первую очередь с дочерней структурой Samsung Electronics. Рыночная стоимость последней превысила $1 трлн. На компанию приходится около 12,5% ВВП Южной Кореи, при этом число ее сотрудников превышает 129 тыс. человек.