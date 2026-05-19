В МИД Латвии срочно вызвали представителя посольства России – зачем? 4 4710

Дата публикации: 19.05.2026
Посольство РФ в Риге.

Посольство РФ в Риге.

Министерство иностранных дел Латвии вызвало российского дипломата в связи с распространением дезинформации, сообщили во внешнеполитическом ведомстве ЛР.

Временному поверенному РФ Дмитрию Касаткину вручили "категорический протест против публичного заявления от 19 мая 2026 года Службы внешней разведки Российской Федерации, основанного на ранее сделанных Россией ложных утверждениях".

Российские спецслужбы заявили, что Латвия позволяет Украине не только использовать свое воздушное пространство для полетов дронов, но и позволяет использовать свою территорию для нанесения ударов по России.

"Главе российского посольства во время беседы было указано, что, несмотря на неоднократные сообщения латвийской стороны по дипломатическим каналам и в публичной сфере о том, что Латвийская Республика не давала согласия на использование своей территории и воздушного пространства для осуществления атак на объекты на территории Российской Федерации, российская сторона продолжает распространять ложную информацию и эскалационные заявления", – заявили в МИД Латвии.

Российскому дипломату также была передана официальная нота протеста.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже высказала аналогичное мнение во время выступления вместе с главой МИД Канады Анитой Ананд на канадской военной базе вблизи Риги.

"Россия уже несколько недель распространяет полную ложь о том, что страны Балтии и Финляндия предоставляют наше воздушное пространство для украинских атак. Это неправда, и об этом было сказано непосредственно российским представителям во время их вызова в Министерство иностранных дел, а также через другие источники. А сегодня появилась новая ложь, распространенная российской внешней разведкой, которую мы, конечно, отвергли и полностью опровергли", – сказала Браже.

#Украина #дипломатия #МИД Латвии #дезинформация #ложь #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
