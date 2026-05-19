Председатель литовского Сейма Юозас Олякас говорит, что в нынешней геополитической ситуации стоит рассмотреть возможность изменения Конституции, чтобы разрешить размещение ядерного оружия в Литве.

«Оценивая ситуацию, в которой мы находимся, геополитическую обстановку и происходящее вокруг, я думаю, что это действительно стоит сделать», — сказал глава парламента журналистам в Сейме во вторник.

Статья 137 Конституции гласит, что на территории Литвы не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.

Во вторник Сейм решил повторно рассмотреть новую редакцию закона о Клайпедском государственном морском порте, на которую на прошлой неделе наложил вето президент Гитанас Науседа.

Глава государства заявил, что принятый Сеймом 7 мая закон позволил бы судам с ядерным оружием заходить на территорию Литвы, если это не противоречит интересам национальной безопасности. Это, по его словам, противоречило бы Конституции, в которой закреплен запрет на нахождение оружия массового поражения в Литве без каких-либо исключений.

Президент предлагает Сейму установить, что заход судов с ядерным оружием в Клайпедский порт запрещен во всех случаях, однако для судов с ядерными энергетическими установками оставить ограниченное исключение, если это не противоречит безопасности государства.

По словам Олякаса, стоит рассмотреть возможность для Литвы оказаться под «ядерным зонтиком», предлагаемым другими странами НАТО, но для этого необходимо соглашение в Государственном совете по обороне (ГСО).

«Я думаю, что это на самом деле хорошее предложение. Такой зонтик нужен. Мы находимся под зонтиком НАТО, но что касается оформления, дискуссий и того, какими должны быть решения, мне кажется, нужна ясность, и мы уже обсуждаем это в более узких кругах. Видимо, такое общее согласие, возможно, и в Государственном совете по обороне, действительно было бы необходимо», — сказал Олякас.

Глава парламента уточнил, что возможность присоединения к инициативам ядерного сдерживания в «узких кругах» обсуждается с литовскими политиками, а не с зарубежными партнерами.