Как известно, Армандс Краузе оказался в числе тех 10 лиц, которые получили право на процессуальную защиту. Да, они официально не объявлены ни подозреваемыми, ни обвиняемыми, но все-таки фигурируют в уголовном процессе о возможной незаконной господдержке частных компаний по деревообработке.

В отношении теперь уже бывшего министра земледелия Краузе может быть начать уголовный процесс по статье о злоупотреблении служебным положением.

Сам экс-министр, отвечая на вопрос о том, может ли он быть министром в новом правительстве в свете "тени подозрений", в интервью ТВ-24 заметил:"В этом случае под тенью подозрений должны быть и премьер-министр, и министр юстиции, и другие министры. Тогда они должны были уйти в отставку вместе со мной".

Краузе имел в виду, что это было коллективное решение правительства в декабре 2023-го года оказать поддержку попавшей в кризис отрасли деревообработки.