Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил в интервью телеканалу TV3 выдвинутый на пост премьера представитель "Объединенного списка" (ОС) Андрис Кулбергс.

Он считает, что договориться о работе в правительстве могут пять политических сил - все фракции Сейма, за исключением фракции партии "Латвия на первом месте".

"Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы - их будем решать в Сейме следующего созыва, а сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов", - сказал Кулбергс.

Он также пообещал от своего имени и от имени ОС отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе.

Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом "Rail Baltica" и авиакомпанией "airBaltic". По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой "Rail Baltica".

Кандидат в премьеры сообщил, что в новом правительстве ОС будет претендовать на руководство Министерством финансов, поскольку необходимо срочно привести в порядок государственные финансы, пересмотреть бюджет как на этот, так и на следующий год.

В свою очередь задача оптимизации работы министерств до выборов невыполнима, отметил Кулбергс.

В передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении он сообщил, что надеется сегодня и завтра на переговорах с другими партиями, в том числе с "Прогрессивными", по существу договориться о совместной работе, чтобы уже во второй половине недели распределить конкретные обязанности.

"Мне нравится темп, я привык работать в кризисных условиях", - заявил Кулбергс, подчеркнув, что не боится брать на себя ответственность.