Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Без обид - Кулбергс готов сформировать коалицию из пяти партий. Шестая - лишняя 2 1020

Политика
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил в интервью телеканалу TV3 выдвинутый на пост премьера представитель "Объединенного списка" (ОС) Андрис Кулбергс.

Он считает, что договориться о работе в правительстве могут пять политических сил - все фракции Сейма, за исключением фракции партии "Латвия на первом месте".

"Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы - их будем решать в Сейме следующего созыва, а сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов", - сказал Кулбергс.

Он также пообещал от своего имени и от имени ОС отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе.

Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом "Rail Baltica" и авиакомпанией "airBaltic". По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой "Rail Baltica".

Кандидат в премьеры сообщил, что в новом правительстве ОС будет претендовать на руководство Министерством финансов, поскольку необходимо срочно привести в порядок государственные финансы, пересмотреть бюджет как на этот, так и на следующий год.

В свою очередь задача оптимизации работы министерств до выборов невыполнима, отметил Кулбергс.

В передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении он сообщил, что надеется сегодня и завтра на переговорах с другими партиями, в том числе с "Прогрессивными", по существу договориться о совместной работе, чтобы уже во второй половине недели распределить конкретные обязанности.

"Мне нравится темп, я привык работать в кризисных условиях", - заявил Кулбергс, подчеркнув, что не боится брать на себя ответственность.

×
Читайте нас также:
#финансы #Латвия #партии #коалиция #переговоры #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
2
0
2
0
4

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Промышленная зона в Даугавпилсе выстроена с нуля, под ключ. Эксклюзив!
Изображение к статье: Сейм Латвии. Эксклюзив!
Изображение к статье: Здание правительства Латвии
Изображение к статье: Заседание Сейма Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал
Изображение к статье: Европе становится все сложнее финансировать перевооружение - Bloomberg
В мире
1
Изображение к статье: Ученые создали молекулу, способную расщеплять глютен
Техно
Изображение к статье: портовые краны
Бизнес
1
Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео