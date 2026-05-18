Вас не воспринимают всерьез? Стилист назвала 5 ошибок в деловом образе, которые портят впечатление

Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Девушка в деловом костюме.
ФОТО: depositphotos

Даже дорогая одежда не всегда помогает выглядеть профессионально, если в образе допущены ошибки, которые окружающие считывают на подсознательном уровне. Стилист объяснила, какие детали делового гардероба чаще всего мешают производить серьезное впечатление на работе и снижают уровень доверия еще до начала разговора.

Мелкие детали в деловом гардеробе влияют на то, воспринимают ли человека как профессионала на работе. Эксперты выделяют 5 типичных ошибок, которые часто разрушают первое впечатление и снижают уровень доверия еще до начала общения. Об этом для РБК-Украина рассказала стилист Галина Ткаченко.

Ошибка 1. Несоответствие образа рабочей среде

Одна из самых распространенных проблем — одежда, которая не соответствует уровню формальности среды. Даже дорогие вещи могут выглядеть неуместно, если они не соответствуют ситуации.

В деловом стиле важен баланс. Слишком повседневная одежда (футболки, худи, чрезмерный оверсайз) создает впечатление несерьезности. В то же время чрезмерная формальность может выглядеть устаревшей и негибкой.

"Если не учитывать контекст, одежда не усиливает, а ослабляет позицию человека", — объясняет стилист. Также важно учитывать соответствие роли: руководитель и сотрудник имеют разные визуальные сигналы.

Ошибка 2. Неопрятность в деталях

Второй критический фактор — общая небрежность. Смятые вещи, катышки на ткани, грязная или изношенная обувь сразу снижают уровень восприятия образа.

Даже при продуманном гардеробе мелкие детали формируют общее впечатление. Люди подсознательно считывают это как отсутствие контроля — не только над внешностью, но и над рабочими процессами.

Стилист советует начинать не с новых покупок, а с наведения порядка в гардеробе. Аккуратный вид автоматически усиливает уверенность и профессиональное восприятие.

Ошибка 3. Отсутствие структуры в образе

Для бизнес-среды важна четкость силуэта. Если одежда не имеет формы или выглядит слишком расслабленной, образ становится визуально "размытым".

Бесструктурные вещи — оверсайз без баланса, мягкие ткани, неудачная посадка — создают впечатление несобранности.

"Структура — это внутренний каркас образа. Она формирует ощущение уверенности и профессионализма без слов", — отмечает эксперт.

Ошибка 4. Неправильно подобранные цвета

Цвет является первым элементом, который считывается в образе. И именно он может как подчеркнуть внешность, так и испортить общее впечатление.

Неудачные оттенки возле лица часто делают вид уставшим или бледным. Также слишком яркие или контрастные сочетания могут снижать уровень серьезности образа в деловой среде.

Еще одна проблема — отсутствие цветовой системности. Когда палитра не согласована, образ выглядит случайным и неструктурированным.

Ошибка 5. Неверное позиционирование через стиль

Одежда всегда передает определенный сигнал. Если в образе есть чрезмерная откровенность, случайность или отсутствие стилистической логики, это влияет на восприятие профессиональности.

У женщин это может проявляться через чрезмерную сексуализацию образа. У мужчин — через слишком простые или нейтральные вещи без акцентов и структуры.

В результате образ не усиливает экспертность, даже если человек является высококвалифицированным специалистом.

Деловой стиль — это не про одежду, а про то, как вас считывают окружающие. Если образ не соответствует контексту, доверие приходится выстраивать дольше.

Когда же внешний вид структурирован, опрятен и уместен, он работает как дополнительный инструмент влияния — еще до начала любого разговора.

#мода #бизнес #стиль #гардероб #собеседование
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
