Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

НВС планируют масштабную трансформацию армии с учетом опыта Украины 0 125

Наша Латвия
Дата публикации: 18.05.2026
LSM.LV
Изображение к статье: Латвийская армия

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс заявил о намерении провести более широкую трансформацию армии, в том числе пересмотрев ее структуру.

Изменения будут планироваться с учетом опыта войны в Украине, новейших исследований и выводов. Предполагается, что часть изменений может быть включена в уже действующий план развития НВС еще до осени, сообщает передача Латвийского телевидения "de facto".

Два дрона, которые на прошлой неделе врезались в нефтяные резервуары в Резекне, с отрезвляющей прямотой показали, насколько близко от Латвии идет война. Инциденты с дронами стали причиной отставки министра обороны, а в итоге и всего правительства. В то же время вся эта ситуация привлекла дополнительное внимание к развитию оборонной сферы, бюджет которой в этом году составляет более 2 млрд евро, а также к тому, насколько страна готова себя защитить.

Советник ушедшего в отставку премьер-министра по вопросам национальной безопасности Айрис Риквейлис говорит: "Здесь предстоит сделать еще очень многое - прежде всего в том, что касается понимания поля боя как командирами, так и солдатами. И, конечно, у Министерства обороны как у органа, определяющего политику, есть немало важных задач, связанных с отслеживанием изменений на поле боевых действий. Думаю, эта работа ведется, однако порой возникает ощущение, что происходить это должно быстрее".

После инцидента в Резекне один из выводов заключается в том, что необходимо улучшить оповещение населения. Однако был бы результат другим, если бы в распоряжении армии уже имелись все заказанные дроны-перехватчики, однозначно сказать нельзя.

"Мы по-прежнему будем в большей степени ориентироваться на точечную оборону - защиту критически важных точек, населенных пунктов и объектов инфраструктуры, при этом не создавая впечатления, будто уже сейчас способны перекрыть абсолютно каждый коридор. Цель на будущее существует, однако, опять же, через поиск новых решений, которые были бы максимально автономными. Потому что каждый такой расчет военнослужащих требует людей. Если разместить подобные расчеты вдоль всей границы, особенно в мирное время, у нас не останется сухопутных сил, готовых обеспечивать выполнение других повседневных задач или готовиться и тренироваться к отражению главного нападения. И я хотел бы подчеркнуть: главное нападение - это то, которое может привести к оккупации", - заявил Пуданс.

×
Читайте нас также:
#Латвия #дроны #национальная безопасность #армия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: трактор в поле
Изображение к статье: Землю накроет магнитная буря: метеозависимых предупредили о возможном ухудшении самочувствия
Изображение к статье: сетка-авоська
Изображение к статье: Касса. Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал
Изображение к статье: Европе становится все сложнее финансировать перевооружение - Bloomberg
В мире
1
Изображение к статье: Ученые создали молекулу, способную расщеплять глютен
Техно
Изображение к статье: портовые краны
Бизнес
1
Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео