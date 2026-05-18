В сельскохозяйственной отрасли ситуация уже несколько лет подряд остается сложной, и в настоящее время объективно она также не является хорошей. Как указывает TV24 эксперт общества «Крестьянский сейм» Валтерс Зелчс, основное давление на хозяйства связано с высокими производственными затратами, особенно с ценами на топливо и минеральные удобрения.

Хотя цены на топливо стабилизировались, они по-прежнему остаются на высоком уровне. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке минеральных удобрений — цены больше не растут так стремительно, однако все еще существенно выше, чем раньше. При таком уровне затрат даже хороший или очень хороший урожайный год не гарантирует, что хозяйство сможет работать с достаточной прибылью.

Одним из наиболее существенных вызовов является доля расходов на минеральные удобрения в общих затратах. Если сельхозпроизводитель получает с одного гектара примерно 1000 евро, то как минимум 250 евро обычно уходит на минеральные удобрения. Если цена на минеральные удобрения удвоилась, эти расходы могут достигать уже около 500 евро на гектар. К этому дополнительно прибавляются расходы на семена, топливо, аренду земли, рабочую силу и другие хозяйственные затраты.

В таких условиях получение прибыли становится очень сложным. Еще труднее покрывать ранее накопленные обязательства или формировать финансовый резерв на следующие годы. Это создает дополнительные риски для стабильности хозяйств и их долгосрочной деятельности.

Ситуацию еще больше осложняют меры климатической политики, введенные на европейском уровне, в том числе новый климатический налог на минеральные удобрения. Это увеличивает производственные затраты и еще больше удорожает сельскохозяйственную продукцию.

Зелчс подчеркивает, что нынешние трудности связаны не только с климатом или погодными условиями. Существенную роль играет также политическая и геополитическая ситуация, под влиянием которой цены на сырье в последние годы резко выросли. Неясно, когда и смогут ли они вообще вернуться на прежний уровень.

Хотя цена на зерно увеличилась примерно на 10%, этого недостаточно. При нынешних производственных затратах был бы необходим еще рост цен на 20–30%, чтобы хозяйства могли чувствовать себя более стабильно.

В целом ситуация в отрасли очень напряженная. По оценке Зелчса, существует риск, что для части хозяйств этот год может стать последним годом деятельности. Хотя он не хочет драматизировать ситуацию, нынешние условия свидетельствуют о том, что финансовая устойчивость многих сельхозпроизводителей находится под серьезной угрозой.