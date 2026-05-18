Весной у дачников много забот, и иногда в конце мая остаются пустые грядки, которые хочется засеять.

Не стоит расстраиваться, если не удалось вовремя посадить семена.

Этот период идеально подходит для выращивания некоторых культур. Следует учитывать, что овощи, посеянные в начале лета, растут гораздо лучше, чем те, которые были высажены ранее.

Например, можно посадить ранние сорта картофеля, которые смогут дать плоды уже через 50-60 дней.

Также в это время опытные дачники высаживают морковь.

Что касается корнеплодных культур, свекла будет хорошо себя чувствовать, если ее посадить в первой половине июня.

Кроме того, в начале лета можно проредить уже проросшую свеклу и пересадить лишние кустики, которые быстро укоренятся.

Если в это время высадить бобовые или кабачки, то уже в середине августа можно будет собирать урожай.