Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что можно посеять в конце весны и начале лета 0 325

Дом и сад
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что можно посеять в конце весны и начале лета

Весной у дачников много забот, и иногда в конце мая остаются пустые грядки, которые хочется засеять.

 

Не стоит расстраиваться, если не удалось вовремя посадить семена.

Этот период идеально подходит для выращивания некоторых культур. Следует учитывать, что овощи, посеянные в начале лета, растут гораздо лучше, чем те, которые были высажены ранее.

Например, можно посадить ранние сорта картофеля, которые смогут дать плоды уже через 50-60 дней.

Также в это время опытные дачники высаживают морковь.

Что касается корнеплодных культур, свекла будет хорошо себя чувствовать, если ее посадить в первой половине июня.

Кроме того, в начале лета можно проредить уже проросшую свеклу и пересадить лишние кустики, которые быстро укоренятся.

Если в это время высадить бобовые или кабачки, то уже в середине августа можно будет собирать урожай.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно подкормить цветник для пышного цветения
Изображение к статье: 5 секретов для повышения урожайности томатов
Изображение к статье: Почему не стоит класть телефон на ноутбук: важные факты
Изображение к статье: Как правильно подкармливать растения золой: советы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал
Изображение к статье: Европе становится все сложнее финансировать перевооружение - Bloomberg
В мире
1
Изображение к статье: Ученые создали молекулу, способную расщеплять глютен
Техно
Изображение к статье: портовые краны
Бизнес
1
Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео