Рекомендуется держать мобильный телефон на расстоянии от ноутбука.
В этой статье мы расскажем, почему это важно.
Мобильный телефон является приемо-передатчиком, который взаимодействует с базовыми станциями (БС).
После включения телефон постоянно мониторит сигнал станции, периодически излучая мощный сигнал для связи с ней.
В ноутбуке также имеются антенны, такие как Bluetooth и Wi-Fi, но их мощность значительно ниже, чем у телефона.
Когда телефон находится на ноутбуке или рядом с ним, его сигналы могут вызывать помехи, что приводит к искажению звука в ноутбуке.
Эти помехи могут проявляться в виде необычных звуков, возникающих за несколько секунд до входящего звонка.
Кроме того, если телефон лежит рядом с ноутбуком, его батарея может разряжаться быстрее.
Специалисты рекомендуют держать телефон на расстоянии не менее одного метра от ноутбука или персонального компьютера.
