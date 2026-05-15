В этой статье мы расскажем, почему это важно.

Мобильный телефон является приемо-передатчиком, который взаимодействует с базовыми станциями (БС).

После включения телефон постоянно мониторит сигнал станции, периодически излучая мощный сигнал для связи с ней.

В ноутбуке также имеются антенны, такие как Bluetooth и Wi-Fi, но их мощность значительно ниже, чем у телефона.

Когда телефон находится на ноутбуке или рядом с ним, его сигналы могут вызывать помехи, что приводит к искажению звука в ноутбуке.

Эти помехи могут проявляться в виде необычных звуков, возникающих за несколько секунд до входящего звонка.

Кроме того, если телефон лежит рядом с ноутбуком, его батарея может разряжаться быстрее.

Специалисты рекомендуют держать телефон на расстоянии не менее одного метра от ноутбука или персонального компьютера.