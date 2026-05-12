В аптеке можно найти два препарата, которые эффективно стимулируют рост огурцов, защищают их от болезней и обогащают полезными веществами.

Речь идет о простых средствах – зелёнке и йоде, которые являются антисептиками. Йод также входит в состав почвы, и часто земля испытывает дефицит этого микроэлемента.

Для профилактики корневой гнили дачники готовят раствор: в 10 литрах воды размешивают 10 капель зелёнки или йода и под каждый куст выливают по 1 литру.

Этим же раствором можно протереть стебли у основания огурцов. Такая обработка помогает избежать гнили на плодах.

Ещё один враг огурцов – мучнистая роса. Для борьбы с этим заболеванием огурцы поливают следующим раствором: ведро наполняют сеном, заливают водой, настаивают несколько дней, затем процеживают и добавляют 10 капель зелёнки или йода.

Раз в неделю в течение месяца поливают огурцы этим раствором, чтобы предотвратить мучнистую росу и повысить урожайность.

Среди других популярных народных средств для получения богатого урожая – подкормка дрожжевым настоем. Для этого:

* 100-граммовая пачка дрожжей (сырых) разводится в 10-литровом объёме воды;

* затем смесь должна настояться в течение 1-2 часов;

* подкармливают каждое растение стаканом этой питательной смеси.

Также хорошо зарекомендовала себя смесь, настоянная с использованием золы и крапивы: треть ведра наполняют крапивой, добавляют пол-литра золы и заливают водой. Через 4-6 суток раствором поливают, расходуя литр полученной жидкости на один куст.

В профилактических целях культуру опрыскивают раз в 12-15 дней таким раствором: в 10-литровую ёмкость с водой добавляют 1 литр обезжиренного молока и 15-20 капель йода. Также можно использовать слабый раствор марганцовки.

Соблюдение этих простых советов, проверенных временем, поможет собрать обильный и качественный урожай, который порадует овощеводов.