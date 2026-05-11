Во-первых, нужно определить, что значит вкусный помидор? Это мясистый плод с тонкой кожицей, сладкий, с нежной мякотью и характерным помидорным запахом. Согласны?

Вкус помидора зависит от соотношения сахаров и кислот. Чем меньше кислот и больше сахаров, тем вкуснее плоды. А где больше всего кислот? Правильно, в соке семенной камеры помидора! Следовательно, чем больше мякоти и меньше семян, тем слаще и вкуснее помидор.

Секретов выращивания вкусных помидоров немного, и все они просты и не требуют особых усилий и средств. Сразу стоит оговориться: секреты — это не страшные дачные тайны, а моменты, выполнение которых практически всегда обеспечивает хороший урожай.

Секрет первый: много света

Помидоры нужно сажать в местах, где они получат много солнечного света. Кроме того, помидоры не любят скученности. Лучше всего им будет на южных склонах, защищённых от холодных ветров.

Секрет второй: правильный полив

Помидоры нужно правильно поливать: влажность почвы должна быть высокой — не менее 85%, а влажность воздуха — на уровне примерно 50-60%. Полив должен быть не частым, но обильным. Избыток влаги приведёт к тому, что плоды станут более водянистыми и менее сладкими!

Секрет третий: «марганцовочный»

Если вы любите помидоры более сочные, в момент цветения можно полить раствором марганцовки (2-3 г на 10 л воды).

Секрет четвёртый: тёплая вода

Поливать помидоры рекомендуется только отстоянной водой, желательно прогретой до +23...+25°C. При отстаивании воды можно добавить немного навоза, компоста или зелёной травяной массы (сорняков).

Также можно добавить по 4 капли йода на ведро воды. Полив такой водой раз в неделю поможет помидорам стать крупнее и созреть немного раньше!

Секрет пятый: «хитрый» график удобрений

Удобрять нужно на ранней стадии, а затем сделать перерыв до образования завязи. Избыток азотных удобрений замедляет этот процесс. Когда завязь уже оформлена, удобрения пойдут только на пользу!

Секрет шестой: соль и зола

Для «сахаристости» опытные дачники рекомендуют в период полного плодоношения подкормить растения раствором поваренной соли и золы (1 ст. ложка соли и 1 стакан золы на 10 л воды). Достаточно добавить 0,5 л такого раствора под каждый куст.

В Италии провели эксперимент: поливали помидоры разбавленной морской водой, что сделало их заметно вкуснее! В США удалось вывести сорт солёных на вкус помидоров, которые растут на песчаных почвах. Поливать их можно просто морской водой! Вот такие чудеса.

Секрет седьмой: эффект Родины

И последнее — помидор должен созреть на кусте! Чем больше он будет связан с «родиной», тем вкуснее он будет!

Вот и все секреты. Вкусного урожая всем!