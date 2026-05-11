Латгальский окружной суд утвердил решение, согласно которому женщина должна заплатить компенсацию в размере 10 000 евро за смерть мужчины, погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия, выяснило агентство LETA.

Согласно материалам уголовного дела обвиняемая дама своевременно не снизила скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и задела пешехода, вышедшего на переход. Позднее пострадавший скончался в больнице от полученных травм. Суд первой инстанции признал обвиняемую виновной и приговорил её к условному лишению свободы сроком на один год и семь месяцев, а также установил испытательный срок на два года.

В пользу сына сбитого пешехода, признанного потерпевшим по делу, с обвиняемой была взыскана компенсация ущерба, включавшая расходы на юридическую помощь и компенсацию морального вреда.

Суд апелляционной инстанции отменил часть приговора, касающуюся компенсации морального вреда. По оценке суда, в уголовном процессе такая компенсация не подлежала взысканию, поскольку ущерб потерпевшему уже возместила страховая компания.

На решение апелляционного суда мать потерпевшего подала кассационную жалобу, и Верховный суд Латвии отменил часть решения окружного суда, согласно которой потерпевшему не была присуждена компенсация морального вреда.

Верховный суд установил, что в кассационной жалобе обоснованно обращено внимание на то, что суд апелляционной инстанции не оценил, являлся ли потерпевший кормильцем погибшего отца или находился на его иждивении.

Дело было передано на повторное рассмотрение. В итоге Латгальский окружной суд утвердил решение о выплате компенсации в размере 10 000 евро

Впрочем, и это решение может быть обжаловано в кассационном порядке в течение десяти рабочих дней со дня его полной доступности — с 25 мая.