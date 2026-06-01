После трагедии на горе Денали на Аляске, где погибли трое латвийских альпинистов, один из участников экспедиции впервые рассказал о произошедшем. По его словам, команда до последнего пыталась спасти сорвавшихся товарищей, однако выжить удалось только одному человеку.

Участник экспедиции на Денали Валдис Пуриньш опубликовал эмоциональное обращение после трагического происшествия, в результате которого погибли трое опытных латвийских альпинистов. Пуриньш входил в группу из четырех человек, оставшихся на горе после несчастного случая. Позже их эвакуировали спасатели.

В своем сообщении он отметил, что горы всегда сочетали для него красоту и опасность, однако на этот раз произошло самое страшное. По словам альпиниста, Вия Олте, Инесе Пучека и Ренарс Кунигс-Салакс погибли после падения примерно на 300 метров по крутому снежно-ледовому склону.

«Мы сделали всё, что было в наших силах, чтобы спасти друзей», — написал Пуриньш.

Он рассказал, что до эвакуации вертолетом выжить удалось только Мартиньшу Билзенсу. Сейчас пострадавший находится в больнице в Анкоридже. По последней информации, его состояние стабилизировалось, и угрозы для жизни врачи больше не видят.

Пуриньш признает, что пережитое стало тяжелым испытанием для всей команды.

«Нам, оставшимся в живых, очень тяжело», — написал он.

Участники экспедиции поддерживают связь с семьями погибших и занимаются организацией возвращения в Латвию как выживших членов группы, так и тел погибших альпинистов.

В своем обращении Пуриньш также поблагодарил сотрудников Национального парка Денали, представителей консульской службы Латвии и всех, кто оказывает помощь семьям и участникам экспедиции. Он подчеркнул, что подробности трагедии будут рассказаны позже, когда у команды появятся силы говорить о случившемся.

«Сейчас мы очень просим оставить в покое всех, кто переживает горе и скорбит», — отметил альпинист.

Тем временем остальные участники экспедиции уже доставлены в Талкитну, откуда продолжается координация дальнейших действий.

Гибель Инесе Пучеки, Вии Олте и Ренарса Кунигса-Салакса стала одной из самых тяжелых трагедий в истории латвийского альпинизма последних лет.