Представители сельскохозяйственной отрасли предупреждают, что новый механизм ЕС по учёту углеродных выбросов при импорте может привести к заметному подорожанию минеральных удобрений. По оценкам фермеров, дополнительные расходы способны превысить 100 евро на тонну, что усилит давление на и без того испытывающее трудности сельское хозяйство.

Латвийские фермеры всё более настороженно оценивают планы Европейского союза по внедрению механизма углеродной корректировки импорта (CBAM). Этот инструмент является частью Европейского зелёного курса и предусматривает дополнительные платежи за выбросы углекислого газа при производстве ряда импортируемых товаров. В числе отраслей, которые первыми попадут под действие новых правил, находятся производители минеральных удобрений.

Председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис считает, что последствия для аграрного сектора могут оказаться весьма ощутимыми. По его оценке, стоимость минеральных удобрений может увеличиться более чем на 100 евро за тонну.

Для многих хозяйств это означает заметный рост производственных затрат в условиях, когда прибыльность отрасли и без того находится под давлением.

Фелдманис считает, что введение механизма следовало бы отложить. По его словам, фермеры поддерживают экологические цели, однако нынешняя экономическая ситуация делает дополнительные расходы особенно болезненными.

Что важно знать: механизм CBAM не является специальным налогом для фермеров. Его задача — выровнять условия конкуренции между европейскими производителями и импортёрами товаров из стран, где экологические требования менее строгие.

Однако представители отрасли предупреждают, что на практике новые издержки могут лечь на конечных потребителей продукции, в том числе на сельхозпроизводителей.

По мнению Фелдманиса, проблема выходит далеко за рамки роста цен на удобрения. Он не исключает, что в долгосрочной перспективе увеличение затрат может привести к сокращению отдельных направлений сельскохозяйственного производства и заставить хозяйства искать новые модели работы.

Дополнительное давление на отрасль оказывает и ситуация на европейском молочном рынке. Как отмечает глава ассоциации, в Европе сохраняется перепроизводство молока, а уровень закупочных цен в значительной степени определяется общеевропейскими биржевыми тенденциями.

На фоне высоких затрат и сравнительно низких цен на продукцию многие фермеры уже сейчас оценивают перспективы отрасли с осторожностью.

Механизм CBAM должен стать одним из ключевых инструментов климатической политики ЕС в ближайшие годы. Его сторонники считают, что он поможет сократить глобальные выбросы и защитить европейских производителей от недобросовестной конкуренции. Однако сельскохозяйственные организации опасаются, что переходный период может оказаться слишком болезненным для многих предприятий. Поэтому дискуссия о том, как совместить экологические цели и конкурентоспособность европейского сельского хозяйства, вероятно, будет только усиливаться.