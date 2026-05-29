Хотя геополитические события создают неопределенность, экономика Латвии продолжает демонстрировать небольшой рост. Но расслабляться не стоит.

Дайна Паула, экономист Банка Латвии:

– Латвийскую экономику характеризуют «математически положительные показатели, однако по сути и с точки зрения перспектив есть причины для беспокойства».

Напряженный геополитический фон с начала года побуждает жителей откладывать часть средств на будущее. Холодная зима способствовала росту потребления энергии и ее производства, поскольку поддержание привычного уровня комфорта в помещениях требовало больше усилий и затрат. Эти расходы также отвлекали потребителей от других покупок и потребления услуг.

Неблагоприятная геополитическая ситуация затягивается, а ее обострение требует увеличения инвестиций в укрепление обороноспособности. С одной стороны, это стимулирует инвестиции, промышленное производство, развитие технологических услуг и экспорт.

С другой стороны, экономика все больше работает в режиме осторожности или даже выживания, что не является отражением роста благосостояния.

Показатели настроений участников экономики Латвии в апреле и мае в основном ухудшились и отражают не только мировые геополитические события, но и более близкие и ощутимые факторы: высокие цены на топливо, появление дронов на территории Латвии и смену правительства.

В третьем десятилетии XXI века один вызов сменяет другой, а неопределенность из временного состояния превращается в норму. Каждый раз кажется, что «на этот раз всё иначе».

Остается надеяться на скорое и благоприятное разрешение геополитической напряженности, которое будет способствовать безопасной международной торговле товарами и услугами и позволит сосредоточиться на хозяйственных решениях, выходящих за рамки сиюминутных потребностей.