Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Экономика работает в режиме выживания» - Банку Латвии не нравятся настроения латвийского бизнеса 0 336

Бизнес
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так экономику Латвии видит искусственный интеллект.

Так экономику Латвии видит искусственный интеллект.

ФОТО: BB.LV/AI

Хотя геополитические события создают неопределенность, экономика Латвии продолжает демонстрировать небольшой рост. Но расслабляться не стоит.

Дайна Паула, экономист Банка Латвии:

– Латвийскую экономику характеризуют «математически положительные показатели, однако по сути и с точки зрения перспектив есть причины для беспокойства».

Напряженный геополитический фон с начала года побуждает жителей откладывать часть средств на будущее. Холодная зима способствовала росту потребления энергии и ее производства, поскольку поддержание привычного уровня комфорта в помещениях требовало больше усилий и затрат. Эти расходы также отвлекали потребителей от других покупок и потребления услуг.

Неблагоприятная геополитическая ситуация затягивается, а ее обострение требует увеличения инвестиций в укрепление обороноспособности. С одной стороны, это стимулирует инвестиции, промышленное производство, развитие технологических услуг и экспорт.

С другой стороны, экономика все больше работает в режиме осторожности или даже выживания, что не является отражением роста благосостояния.

Показатели настроений участников экономики Латвии в апреле и мае в основном ухудшились и отражают не только мировые геополитические события, но и более близкие и ощутимые факторы: высокие цены на топливо, появление дронов на территории Латвии и смену правительства.

В третьем десятилетии XXI века один вызов сменяет другой, а неопределенность из временного состояния превращается в норму. Каждый раз кажется, что «на этот раз всё иначе».

Остается надеяться на скорое и благоприятное разрешение геополитической напряженности, которое будет способствовать безопасной международной торговле товарами и услугами и позволит сосредоточиться на хозяйственных решениях, выходящих за рамки сиюминутных потребностей.

×
Читайте нас также:
#инвестиции #Латвия #безопасность #экспорт #технологии #геополитика #потребление #экономика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Газовые трубы
Изображение к статье: Индустриальный ландшафт Латвии
Изображение к статье: Swedbank. Эксклюзив!
Изображение к статье: Банк Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Шаровая молния
Наша Латвия
Изображение к статье: Янис Домбрава.
ЧП и криминал
Изображение к статье: «Накануне Троицы». Гравюра Ю. Шюблера с картины И. Ижакевича. 1888 год; А. Корзухин, картина «Поминки на Деревенском Кладбище», 1865 год.
Наша Латвия
Изображение к статье: Сигареты
ЧП и криминал
Изображение к статье: Хочешь равные права - получай равные обязанности.
В мире
1
Изображение к статье: Астероид
В мире
Изображение к статье: Шаровая молния
Наша Латвия
Изображение к статье: Янис Домбрава.
ЧП и криминал
Изображение к статье: «Накануне Троицы». Гравюра Ю. Шюблера с картины И. Ижакевича. 1888 год; А. Корзухин, картина «Поминки на Деревенском Кладбище», 1865 год.
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео