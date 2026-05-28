Почему Латвии недостаточно просто больше производить: ставка делается на дорогие и сложные продукты

Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Индустриальный ландшафт Латвии

Иллюстрация: BB.lv/AI.

Латвии необходимо не просто наращивать объемы производства, а переходить к созданию более сложных и дорогих товаров с высокой добавленной стоимостью, говорится в докладе Министерства экономики о развитии страны.

Экономический рост Латвии зависит не только от появления новых предприятий, но и от способности уже существующих компаний становиться крупнее, продуктивнее и конкурентоспособнее на экспортных рынках, пишет Diena.

Такой вывод содержится в докладе Министерства экономики «О развитии экономики Латвии».

Одним из ключевых приоритетов министерство называет масштабирование предприятий, рост производительности и улучшение доступа к капиталу. Согласно расчетам SEB banka, всего 600 крупнейших предприятий страны — это примерно 0,5% от общего числа компаний — обеспечивают 52% совокупного оборота латвийского бизнеса и половину всех налоговых поступлений.

В Минэкономики подчеркивают: чем крупнее предприятие, тем выше его производительность. Если у компаний с оборотом до 50 тысяч евро производительность составляет в среднем 11,7 тысячи евро на одного работника, то у предприятий с оборотом свыше 50 миллионов евро — уже почти 48 тысяч евро на человека.

Власти поставили цель увеличить количество предприятий с годовым оборотом не менее 50 миллионов евро примерно на треть. Речь идет примерно о 70 компаниях, которые должны вырасти до уровня крупного бизнеса.

Однако эксперты обращают внимание: высокий оборот сам по себе еще не означает высокую добавленную стоимость. В группе крупнейших предприятий значительную часть составляют государственные и муниципальные компании, от которых не ожидают максимальной прибыльности. Кроме того, почти половина крупнейших частных компаний работает в торговле — отрасли с относительно низкой добавленной стоимостью.

Среди крупных производственных предприятий в Латвии по-прежнему доминируют деревообработка и пищевая промышленность.

Экономист Банка Латвии Олег Красноперов считает, что этого недостаточно для быстрого роста благосостояния.

«Развитие экономики не означает производить то же самое, только больше. Необходимо двигаться к созданию уникальных, качественных и сложных товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью», — отмечает экономист.

По его словам, стране необходима структурная трансформация экономики — переход ресурсов из менее продуктивных отраслей в более технологичные и прибыльные.

Эксперты предупреждают, что при нынешней специализации — деревообработке, сельском хозяйстве и производстве продуктов питания — латвийским компаниям сложно конкурировать на мировом рынке без сохранения сравнительно низких зарплат.

Именно поэтому повышение производительности и создание более сложной продукции рассматриваются как один из главных вызовов для экономики Латвии в ближайшие годы.

#Латвия #производство #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
