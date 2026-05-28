Спустя семь лет после начала масштабной реформы банковского сектора Латвия получила одну из лучших оценок Moneyval за борьбу с отмыванием денег. Однако вместе с более прозрачной системой страна столкнулась и с побочными эффектами — банковский сектор стал заметно меньше, а рост уступает соседям.

Начатая семь лет назад реформа по «очистке» латвийской банковской системы от нерезидентских денег фактически завершилась только в этом году, пишет Ir.

Эксперты комитета Совета Европы Moneyval, оценивающего меры по борьбе с отмыванием денег, признали, что Латвия сумела создать эффективную и прозрачную финансовую систему, устойчивую к рискам легализации преступных средств.

Как отметил руководитель Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс, Латвия получила одну из лучших оценок среди всех государств, проходивших такую проверку. По его словам, из примерно 40 рекомендаций полностью не выполненной осталась только одна — она касается контроля отдельных профессий, в частности нотариусов и торговцев недвижимостью.

Масштабная реформа банковского сектора началась после международного давления на Латвию из-за высокого объема денег нерезидентов, главным образом из стран бывшего СССР. Тогда латвийские банки активно обслуживали клиентов из России, Украины, Казахстана и других постсоветских государств.

После серии скандалов и угрозы попасть в «серый список» Moneyval власти начали жесткое ужесточение контроля, а банки массово отказались от высокорисковых клиентов.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс признает, что реформа принесла и негативные последствия. По его словам, сейчас стране нужен более конкурентоспособный и разнообразный банковский сектор с большим количеством участников и международной активностью.

На фоне соседних стран латвийский банковский рынок действительно выглядит значительно менее динамичным. Если в Эстонии объем вкладов почти удвоился, а в Литве вырос примерно в четыре раза, то в Латвии рост оказался минимальным.

Эксперты считают, что это отражает не только последствия «капитального ремонта» банков, но и более широкое экономическое отставание страны.

При этом полной оценки экономических последствий реформы до сих пор не проводилось. Единственные известные расчеты относятся еще к 2014 году: тогда аудиторы KPMG оценивали вклад нерезидентского банковского бизнеса примерно в 1,14% ВВП Латвии.

Сторонники реформы подчеркивают, что страна получила гораздо более важные преимущества — прозрачность финансовой системы, снижение влияния организованной преступности и уменьшение геополитических рисков. Особенно важным это оказалось после начала полномасштабной войны России против Украины.

«То, что финансовая система Латвии была очищена от российских денег к моменту вторжения, имело колоссальное геополитическое значение», — заявил Церпс.

Теперь основной вопрос для отрасли — сможет ли Латвия после жесткой «чистки» снова превратить финансовый сектор в источник экономического роста, но уже без прежних рисков.