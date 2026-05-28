Государственная полиция завершила расследование тяжелой аварии в Добельском крае, где столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Позже выяснилось, что водитель фуры не имел водительских прав и предъявил полиции поддельное удостоверение.

В Земгале завершено расследование уголовного процесса по делу о тяжелом ДТП с рейсовым автобусом, произошедшем в феврале этого года в Добельском крае.

Авария произошла 18 февраля около 18:50 в Яунберзской волости на трассе Рига — Лиепая. Грузовой автомобиль Volvo с прицепом выехал на перекресток, проигнорировав знак «Движение без остановки запрещено», и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Риги в Лиепаю.

В результате аварии пострадали водитель автобуса и пять пассажиров.

Позже следствие установило, что за рулем грузовика находился гражданин Индии 1990 года рождения, управлявший зарегистрированным в Литве транспортным средством. По данным полиции, мужчина не уступил дорогу автобусу, который имел преимущество в движении.

Особенно тяжелые травмы получил водитель автобуса.

Во время расследования он рассказал, что в момент аварии встретился взглядом с водителем грузовика и сразу понял — столкновения избежать уже невозможно. При этом водитель автобуса не стал уходить на встречную полосу, поскольку там находились другие автомобили. Он решил не рисковать жизнями пассажиров и остался в своей полосе движения. В результате столкновения водителю автобуса ампутировали ногу.

Тяжело пострадала и одна из пассажирок — у нее диагностировали перелом верхней челюсти, перелом височной кости и другие серьезные травмы.

Одной из первых помощь пострадавшему водителю автобуса оказала женщина, ехавшая позади грузовика. Как отмечают в полиции, она не растерялась после аварии, поддерживала связь со службой скорой помощи и делала все возможное до прибытия медиков.

Проверка показала, что водитель грузовика не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако в ходе следствия выяснилось другое серьезное нарушение — у мужчины вообще не было водительских прав, полученных в установленном порядке.

Более того, после аварии он предъявил сотрудникам полиции поддельное водительское удостоверение Объединенных Арабских Эмиратов, которое якобы давало право управлять тяжелым транспортом.

Теперь уголовное дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования. Мужчине вменяют сразу несколько преступлений — нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, а также использование поддельного документа.

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до восьми лет лишения свободы.

История этой аварии вновь подняла вопросы о контроле допуска водителей к международным грузоперевозкам и проверке документов водителей тяжелого транспорта.