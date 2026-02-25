Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Как выяснила "Latvijas Avīze" из неофициальных, но надежных источников, водитель находился под сильным воздействием наркотиков. Обычно в таких случаях задержание не применяется без веской причины. Скорее всего, причиной его были наркотики.

"Latvijas Avīze" не удалось получить от суда никаких объяснений.

Авария произошла 18 февраля в 18:50. Грузовик, двигавшийся со стороны Елгавы, не уступил дорогу автобусу, следовавшему из Риги в Кулдигу. Произошло столкновение: автобус врезался в грузовик сбоку посередине - между тягачом и прицепом. Грузовик перевернулся, передняя часть и другие конструкции автобуса получили повреждения. Грузовик, в котором перевозились шампиньоны, зарегистрирован в Литве, за рулем находился гражданин Индии.

Эксперт по дорожному движению Оскарс Ирбитис, прибывший на место происшествия в день аварии, сказал, что ему не удалось выяснить у водителя грузовика, почему он проигнорировал два хорошо освещенных знака "Стоп" и разметку на асфальте. После инцидента в социальных сетях разгорелись дискуссии о том, какие водительские права имеют граждане третьих стран (включая индийцев), которые все чаще водят в Латвии автомобили в качестве курьеров (и их стиль вождения часто удивляет), и проверяются ли их водительские права каким-либо латвийским учреждением.

Как рассказал представитель Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) Мартиньш Малмейстерс, в Латвии действует та же процедура, что и в других странах Европейского союза, Швейцарии и Великобритании: граждане других стран могут управлять транспортными средствами с водительскими правами, выданными в их странах, не более года. После этого гражданин другой страны должен обменять права на права, выданные в стране, где получен вид на жительство.

В Латвии такое лицо должно обратиться в ДБДД, которая запрашивает у страны, выдавшей права, информацию о подлинности и действительности водительских прав. Если ответа нет, человек должно самостоятельно позаботиться о получении такого подтверждения. Если получить его невозможно, то получение прав в Латвии нужно начинать с нуля, как и любой житель Латвии, то есть с обучения. При наличии подтверждения необходимо сдать только экзамены.