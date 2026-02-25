Baltijas balss logotype
Водитель из Индии, совершивший серьезную аварию на Лиепайском шоссе, был под наркотиками

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.02.2026
LETA
Изображение к статье: Водитель из Индии, совершивший серьезную аварию на Лиепайском шоссе, был под наркотиками

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Как выяснила "Latvijas Avīze" из неофициальных, но надежных источников, водитель находился под сильным воздействием наркотиков. Обычно в таких случаях задержание не применяется без веской причины. Скорее всего, причиной его были наркотики.

"Latvijas Avīze" не удалось получить от суда никаких объяснений.

Авария произошла 18 февраля в 18:50. Грузовик, двигавшийся со стороны Елгавы, не уступил дорогу автобусу, следовавшему из Риги в Кулдигу. Произошло столкновение: автобус врезался в грузовик сбоку посередине - между тягачом и прицепом. Грузовик перевернулся, передняя часть и другие конструкции автобуса получили повреждения. Грузовик, в котором перевозились шампиньоны, зарегистрирован в Литве, за рулем находился гражданин Индии.

Эксперт по дорожному движению Оскарс Ирбитис, прибывший на место происшествия в день аварии, сказал, что ему не удалось выяснить у водителя грузовика, почему он проигнорировал два хорошо освещенных знака "Стоп" и разметку на асфальте. После инцидента в социальных сетях разгорелись дискуссии о том, какие водительские права имеют граждане третьих стран (включая индийцев), которые все чаще водят в Латвии автомобили в качестве курьеров (и их стиль вождения часто удивляет), и проверяются ли их водительские права каким-либо латвийским учреждением.

Как рассказал представитель Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) Мартиньш Малмейстерс, в Латвии действует та же процедура, что и в других странах Европейского союза, Швейцарии и Великобритании: граждане других стран могут управлять транспортными средствами с водительскими правами, выданными в их странах, не более года. После этого гражданин другой страны должен обменять права на права, выданные в стране, где получен вид на жительство.

В Латвии такое лицо должно обратиться в ДБДД, которая запрашивает у страны, выдавшей права, информацию о подлинности и действительности водительских прав. Если ответа нет, человек должно самостоятельно позаботиться о получении такого подтверждения. Если получить его невозможно, то получение прав в Латвии нужно начинать с нуля, как и любой житель Латвии, то есть с обучения. При наличии подтверждения необходимо сдать только экзамены.

#ДТП #миграция #Индия #наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    25-го февраля

    Почитайте,что происходит в Канаде ,куда завезли ,,высококлассных специалистов,,из Индии и вам станет страшно. А потом кто то и известно кто,будет опровергать ,что никакой теории заговора по уничтожению белого населения,притом коренного ,нет.И вообще,это все конспирология и все само собой происходит...😈👽🔯

    31
    2

