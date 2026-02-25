"Готовимся к худшему", — признал в программе TV3 "900 секунд" начальник Адажского отделения Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и председатель Комиссии по гражданской обороне края Гирт Форандс, оценивая возможные риски весенних наводнений. Долгая и холодная зима, толстый снежный покров и слой льда на Гауе в этом году могут создать проблемы и в Адажском крае.

Риск наводнений существенно возрастает при резком потеплении в сочетании с интенсивными осадками, что может вызвать стремительный подъем уровня воды, сообщает ТВ3. Более благоприятным был бы постепенный сход льда при небольших плюсовых температурах днем и морозах ночью. "Готовимся к худшему", — подчеркнул Форандс, добавив, что конкретных прогнозов на весну пока нет.

В Адажском крае в последние годы построено несколько защитных дамб, которые значительно сократили площадь подтопляемых территорий. Жителей призывают ознакомиться с картами риска затопления, подготовленными Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), и своевременно подготовиться к возможной эвакуации.

В начале марта планируется созвать заседание Комиссии по гражданской обороне, чтобы вновь пересмотреть алгоритмы действий. Уровень воды контролируется с помощью датчиков и видеонаблюдения.

Самоуправление при необходимости готово обеспечить размещение жителей — первоначально для небольшого числа людей, а в случае более масштабной эвакуации будут задействованы образовательные учреждения.

Для оповещения жителей планируется использовать систему раннего предупреждения и сотовое вещание, а также объезды опасных территорий муниципальной полицией.

В то же время Форандс напомнил, что лед на реках и морском побережье никогда не бывает полностью безопасным, особенно в местах с течением, поэтому жителям следует самостоятельно оценивать риски.