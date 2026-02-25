Сегодня в Латвии начинают работать три новых участка контроля средней скорости на Таллиннском и Лиепайском шоссе, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Контроль средней скорости движения будет введен на Таллиннском шоссе (A1) от Витрупе до Светциемса, а на Лиепайском шоссе (A9) — с 10-го километра до Каги и от Блидене до Броцены.

На этих участках оборудование будет контролировать среднюю скорость движения, наличие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (OCTA), прохождение технического осмотра и оплату дорожного сбора.

В этом году на государственных автодорогах планируется ввести в общей сложности 17 новых участков контроля средней скорости.

С марта по май предусмотрено введение контроля средней скорости еще на 14 участках.

В частности, контроль средней скорости будет введен на Видземском шоссе (A2) на участке от улицы Краста в Иерики до автодороги P20, то есть поворота на Цесис, и от Беркрогса до Смилтенского кольца, а также на Валмиерском шоссе (A3) на участке от Сталбе до Рубене и на Даугавпилсском шоссе (A6) на участке от Дзелмес до Уплеяс.

Также контроль средней скорости введут на Лиепайском шоссе (A9) на участке от Апшупе до Тилтини, на Вентспилсском шоссе (A10) на участке между круговыми развязками у Тукумса, а также на Рижской окружной дороге Балтэзерс–Саулкалне (A4) на участках от перекрестка с автодорогой Рига–Эргли (P4) до моста через Малую Юглу и от перекрестка с Рижской окружной дорогой Саласпилс–Бабите (P5) до путепровода через Даугавпилсское шоссе (A6), а также на Рижской окружной дороге Саласпилс–Бабите (A5) на участке за каналом Миса до автозаправочной станции Virši.

Контроль средней скорости будет введен и на автодороге Тинужи–Кокнесе (P80) на участке от Тинужи до Зиедини и от двухуровневой развязки с автодорогой Аугшлигатне–Скривери (P32) до кольцевой развязки у Кокнесе. Также контроль средней скорости введут на главной государственной автодороге Екабпилс–Резекне–Лудза–граница с Россией (A12) на участке от Варакляни до Кристцели и от Грейшкани до 108-го километра автодороги A12, а также на автодороге Слока–Талси (P128) на участке от Рагациемса до Клапкалнциемса.

Контрольное оборудование устанавливает ООО "Reck" за общую сумму 1,99 млн евро. В эту сумму входят поставка и установка оборудования для контроля средней скорости транспортных средств, а также обслуживание оборудования и системы в течение пяти лет. Работы финансируются за счет средств Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), выделенных Советом по безопасности дорожного движения.

В настоящее время на сети государственных дорог действуют 16 участков контроля средней скорости, которые были выбраны с учетом статистики дорожно-транспортных происшествий за последние три года, а также общей интенсивности движения, доли грузового транспорта и организации движения, включая запреты на обгон.

В LVC пояснили, что контроль средней скорости в Латвии вводится для повышения безопасности дорожного движения. Данные свидетельствуют, что наиболее частым видом тяжелых ДТП являются столкновения, причинами которых становятся неправильные решения водителей за рулем и рискованные маневры, последствия которых усугубляются высокой скоростью. Опыт уже действующих в Латвии участков контроля средней скорости показывает, что количество ДТП на них сокращается.

Система контроля средней скорости — это автоматическая система надзора за дорожным движением, которая рассчитывает среднюю скорость транспортного средства на основе времени, затраченного на проезд определенного участка дороги. В начале и в конце участка установлено оборудование, фиксирующее время въезда и выезда транспортного средства и рассчитывающее среднюю скорость прохождения участка. Если зафиксированная системой средняя скорость превышает максимально разрешенную на данном участке, владелец транспортного средства получит протокол о нарушении.

Согласно информации "Firmas.lv", оборот "Reck" в 2024 году составил 29,651 млн евро, а прибыль — 1,218 млн евро. Предприятие зарегистрировано в 2000 году, его основной капитал составляет 7100 евро. В капитале "Reck" 40% принадлежит ООО "Topos L", единственным владельцем которого является Янис Колс, 35% — АО "A.C.B.", а 25% — ООО "GK2V In", единственным владельцем которого является Виестур Кагис.