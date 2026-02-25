В апреле 2024 года на главном медицинском долгострое страны – Клинической университетской больнице Паула Страдиня (КУБС) начались консервационные работы. В связи с различными рисками – приростом затрат, возможным судопроизводством, потенциальной неплатежеспособностью застройщика, предполагалось взять тайм-аут на 26 месяцев.

А потом довести больницу до ума, используя штрафные санкции с девелопера – ООО VELVE, фонды Евросоюза, государственный бюджет и деньги самой КУБС.

В феврале в Комиссии Сейма по запросам была названа конечная смета, на которой остановилось возведение корпуса A2 – 93,2 млн евро. То есть рост на 166% по сравнению с изначальным расчетом.

Почему разорван договор

Министр здоровья – как представитель юридического лица, держателя долей КУБС – обратился к подавшим запрос оппозиционным депутатам, и указал, что с фирмой-строителем до того 5 раз перезаключался договор по срокам. Его нужно было обязательно разорвать!

«Именно неправомерное продолжение договора создало бы высокие риски соответствия проекта развития здания А2 условиям фондов Европейского Союза… вызвав применение финансовых корректировок или даже полную потерю софинансирования. В результате все возникшие убытки и необходимые для завершения проекта средства следовало бы покрыть именно из госбюджета, лишившись софинансирования из фондов ЕС. При этом и в случае расторжения договора неизбежные последующие потенциальные судебные разбирательства и штрафы окажут дополнительное негативное влияние на фискальное пространство государства, препятствуя реализации других приоритетных проектов государственного масштаба», – доложил министр.

На стройку, начатую в 2019 году, повлияли, в видении Х.Абу Мери – ковидокризис и международная обстановка. Исходя из этого -- инфляция (в год стоимость увеличивалась от 5 до 10%). Да к тому же еще и сложность работ (оказалась выше прогнозируемой), а также ухудшение состояние уже построенного объекта (констатирована плесень).

В общем, «для полного завершения и оснащения корпуса здания А2 необходимо еще выполнить около 60% от общего объема работ»!

Фемида умывает руки

Министерство обратилось в Генеральную прокуратуру. Но 30 июня 2025 года от Генпрокуратуры ЛР было получено решение об… отказе начать уголовный процесс!

«Так как в результате проведенной Генеральной прокуратурой проверки не было получено подтверждение того, что бывшие должностные лица правления и совета КУБС допустили бы такое бездействие, в результате которого наступили бы указанные министерством вредные последствия».

То есть, вот так – у нас налицо ущерб для госбюджета в десятки миллионов евро, а никто и не виноват. С Юриса Стуканса теперь тоже взятки гладки, он ведь больше не генпрокурор.

Выходит, что Минздрав способен дать лишь моральную оценку: «Совет КУБС не выполнял свои обязанности как порядочный и заботливый хозяин, оперативно и углубленно оценивая риски и их краткосрочное и долгосрочное влияние». Но это мнение к делу не подошьешь, и на хлеб не намажешь…

Госпредприятие обещает закончить до 2030 года

На сегодня объектом рулит государственное АО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ). На повестке дня:

Мониторинг и устранение плесени;

Актуализация необходимой документации, доработка отдельных строительных узлов с использованием трехмерной технологии;

Выполнение оставшихся строительных работ, ввод объекта в эксплуатацию, окончательные проверки, в том числе, на соответствие санитарным нормам.

Судя по пересмотренным срокам сдачи – а это 31 декабря 2029 года – возведение флагмана здравоохранения будет вестись, что называется, медленно и печально. И, надо полагать, окажется на контроле уже у будущего, XV Сейма…

Ну а может ли «Страдиня» сама оплачивать нужные себе работы? Никак нет: такие действия «юридически некорректны, и могут нанести ущерб софинансированию из фондов ЕС…»

Х.Абу Мери просит депутатов не видеть в нем врага: «Министерство очень заинтересовано в нахождении наиэффективнейшего решения ситуации».

Променял аллопатию на дипломатию

Экс-министр благосостояния, а ныне депутат Рамона Петравича поблагодарила за то, что, наконец, сообщение о ситуации вокруг КУБС не находится под грифом «для служебной надобности». Ей, однако, непонятно, отчего в 2024 году фактор войны в Украине принимался как существенный – к тому времени никакой внезапности ведь уже не было. «Также про инфляцию известно было, а ковид уже прошел», – вспоминает Петравича.

– Не было никаких новых обстоятельств, которые могли бы повлиять на удорожание в 166%.

Другой депутат Эдгарс Таварс указал, что из ответов министра Абу Мери не ясно – участвовал ли он лично в решениях по КУБС. Не указано и конкретное должностное лицо Минздрава, ответственное за завершение скандального проекта A2.

Но вот у нас есть информация о боевом заме Х.Абу Мери – служивший в 2023-2025 гг., то есть в то самое время, парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский, теперь работает на той же позиции в МИД. Видимо, член «Нового Единства», баллотировавшийся от сей партии в прошлом году в Рижскую Думу (не прошел) – все наладил в здравоохранении, и ныне переносит свои компетенции во внешнюю политику…

Руководство на удалении

Сам же министр винит во всем бывшее руководство КУБС:

– Коммуникация между правлением и строителями была очень плохой. Можно было видеть, что и тогдашний совет не делал свою работу, как надо бы.

Один из членов совета больницы вообще не жил в Латвии, сообщил министр. Однако он осуществляет лишь политический надзор, и сам ни одного человека уволить не может!

– У меня нет связи ни со строителями, ни с советом, ни с правлением, – самоустранился Абу Мери.

В отношении плесени в корпусе A2, пришлось вызывать экспертов из… Германии. Во время консервации необходимо было особое внимание к крыше, чтобы не было протечек; к тому же еще и охрана незавершенного комплекса.

«Мы в таком туннеле, – признался господин Абу Мери, – Но надо продолжать этот проект, он очень нужен». Однако в медицинском ведомстве специалистов по достройке не нашлось, потому его передали VNĪ, то есть Министерству финансов. Ну и вот – говорит Хосам Абу Мери - «цена такова, какова она есть»…

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ

В корпусе A2 предусмотрено разместить:

Центр неотложной медицины (прием);

операционные;

профили хирургии и нейрохирургии;

отделения неврологии и инсульта;

интенсивную терапию;

клинику женщины и ребенка вместе с родильным блоком.

Для пациентов запланированы преимущественно двухместные и отдельные одноместные палаты – для ограничения распространения инфекций.