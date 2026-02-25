Baltijas balss logotype
Как Таиланд подставил плечо военным России 0 1335

В мире
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Страна Юго-Восточной Азии сделалась перевалочной базой.

Страна Юго-Восточной Азии сделалась перевалочной базой.

Западные страны начали принимать меры в отношении более ранних маршрутов через ОАЭ и Казахстан.

Китай экспортирует беспилотники в Россию по новому маршруту – через Таиланд, пишет Bloomberg.

По данным агентства, экспорт беспилотников из Таиланда в Россию резко вырос с 2022 года, что коррелирует с ростом импорта дронов из Китая в Таиланд.

В прошлом году за 11 месяцев Россия импортировала из Таиланда беспилотники на сумму 125 миллионов долларов. Как отмечает Bloomberg, это составляет 88% от общего объема экспорта беспилотников из Таиланда и в восемь раз превышает объем закупок в 2024 году.

В 2022 году Таиланд экспортировал беспилотники на сумму менее 1 миллиона долларов, при этом ни один из них не был отправлен в Россию.

В 2025 году Китай поставил в Таиланд беспилотники на сумму 186 миллионов долларов.

Генеральный директор таможенного департамента Таиланда заявил, что экспорт китайских дронов из Таиланда осуществляется в рамках закона, а таиландское законодательство не обязывает декларировать цель использования беспилотников при импорте.

Как отмечает Bloomberg, Таиланд стал важным каналом поставок в прошлом году, после того как западные страны начали принимать меры в отношении более ранних маршрутов через ОАЭ и Казахстан.

Как писала The New York Times, только в первый год после начала полномасштабной войны в Украине около 70 китайских экспортеров продали России беспилотники 26 различных брендов на сумму более 12 млн долларов.

Компенсировать влияние санкций, которые были наложены на Москву странами Запада за аннексию Крыма и нападение на Украину, России помогают и китайские военные университеты. По данным расследования Австралийского института стратегической политики (ASPI), с 2019 года университеты Китая, связанные с оборонной отраслью, расширили исследовательские партнерские отношения с российскими вузами, что дает Москве доступ к оборонным технологиям.

Читайте нас также:
#Украина #санкции #Таиланд #торговля #беспилотники #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

