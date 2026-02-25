Король Норвегии Харальд V помещен в больницу на принадлежащем Испании острове Тенерифе, где он проводил отпуск, говорится в опубликованном во вторник заявлении норвежского королевского двора, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

89-летний король проходит лечение из-за инфекции и обезвоживания. В заявлении отмечается, что с учетом обстоятельств он чувствует себя хорошо.

В ближайшее время врач короля отправится на Канарские острова, чтобы помочь местному медицинскому персоналу в его лечении.

Норвежский монарх несколько дней назад отметил свое 89-летие. Он вместе с 88-летней королевой Соней в частном порядке отправился на Тенерифе, чтобы провести там зимние каникулы.

Ранее король также был госпитализирован во время отдыха. В 2024 году ему пришлось обратиться в клинику в Малайзии, где ему был установлен временный кардиостимулятор.

Король Харальд является самым пожилым из ныне правящих монархов Европы. Этот год выдался для него неспокойным.

Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хёйби предстает перед судом по обвинению в изнасиловании и других преступлениях. Кроме того, связь невестки Харальда, кронпринцессы Метте-Марит, с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном также ухудшила репутацию королевского дома.