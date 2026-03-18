Вечером в понедельник сотрудники Рижской муниципальной полиции на камерах у Каменного моста заметили, что какая-то женщина прыгнула в Даугаву.

Спасатели в течение двух часов искали человека, однако наступление ночной темноты и сильное течение потребовали прекратить работы, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Поиски продолжились и во вторник. С помощью лодки и специального оборудования спасатели пытались найти утонувшую женщину на дне реки.

"Акватория проверяется с использованием моторной лодки и сонара для определения возможного местонахождения человека", — указала представитель ГПСС Эндия Далбиня.