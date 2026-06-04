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Латвийского пожарного подозревают в хищении десятков тысяч евро с чужой банковской карты 0 422

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожарный

Бюро внутренней безопасности завершило расследование в отношении сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы и частного лица, которые, по данным следствия, незаконно получили около 30 тысяч евро с чужого банковского счёта и платёжной карты.

В Латвии к уголовной ответственности могут привлечь сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы и его предполагаемого сообщника по делу о незаконном использовании чужих банковских средств. Как сообщили в Бюро внутренней безопасности (БВБ), уголовное дело уже передано в Прокуратуру Восточной Латгалии с предложением начать уголовное преследование.

По данным следствия, должностное лицо ГПСС и частное лицо действовали в целях получения материальной выгоды и неоднократно использовали чужие финансовые инструменты без разрешения владельца.

Расследование установило, что сначала на принадлежащий подозреваемым счёт были переведены 3000 евро. После этого с использованием чужого банковского счёта и платёжной карты было снято наличными ещё более 27 000 евро.

Общий ущерб, по данным следствия, составил около 30 тысяч евро.

Для обычных клиентов банков это ещё одно напоминание о том, насколько серьёзными могут быть последствия незаконного доступа к финансовым инструментам. В подобных случаях расследование ведётся не только в отношении непосредственного использования карты, но и всех операций по движению денежных средств.

В БВБ отмечают, что материалы расследования позволяют считать обоих фигурантов причастными к незаконным действиям с чужими платёжными средствами. Теперь решение о дальнейшем уголовном преследовании будет принимать прокуратура. В случае утверждения обвинения дело будет направлено в суд, который и определит степень вины каждого из подозреваемых.

Бюро внутренней безопасности не раскрывает дополнительных деталей о потерпевшем, обстоятельствах получения доступа к банковским данным и периоде совершения преступления.

Расследование по делу завершено, а дальнейшая судьба обвиняемых теперь зависит от решения прокуратуры и суда.

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#Латвия #прокуратура #преступления
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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