11 июня в 16:00 в Агенскалнском рынке в Риге Патентное ведомство Латвии откроет информационную кампанию «Поддельные игрушки = опасная игра», сообщили агентству LETA в ведомстве.

В этом году кампания посвящена опасности поддельных игрушек. Организаторы намерены объяснить жителям, как защитить себя от покупки контрафактной продукции и по каким признакам можно распознать подделки.

Во время мероприятия посетители смогут узнать о текущей ситуации с распространением контрафакта в Латвии и в мире, а также о тенденциях рынка поддельных товаров. Гостям покажут конфискованные Таможенным управлением Службы госдоходов подделки, в том числе детский квадроцикл.

В мероприятии примут участие директор Патентного ведомства Агрис Баталаускис, заместитель директора Центра защиты прав потребителей Линда Ринкуле, эксперты таможни Службы госдоходов, а также создатель контента Кристине Бейтика.

Для детей будут организованы творческие мастерские, где они смогут изготовить собственного воздушного змея и собрать латвийский конструктор «Knop-Knop», получивший международный патент и Единый европейский патент.

В Патентном ведомстве отмечают, что игрушки остаются одной из самых часто подделываемых категорий товаров. Это подтверждают как данные латвийской таможни, так и результаты международных операций.

Так, в ходе операции «Ludus», которую в 2025 году координировали Европол и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), было конфисковано более 7,8 миллиона игрушек. Значительная часть из них оказалась подделками или товарами, небезопасными для детей.

По данным ведомства, и в Латвии игрушки регулярно занимают заметную долю среди изъятых поддельных товаров, стабильно входя в пятёрку самых распространённых категорий контрафакта.

В 2025 году в Латвии было задержано 4079 единиц поддельных игрушек, что составило 17,11% от общего количества конфискованного контрафакта.