В Великобритании в среду, 3 июня, вертолёт Королевского флота разбился в поле в графстве Девон. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные местной полиции.

Полиция Девона и Корнуолла отметила, что на месте происшествия работают службы экстренной помощи. "Расследование инцидента продолжается, и мы будем сообщать новые подробности по мере их поступления", – добавил представитель полиции.

В Министерстве обороны впоследствии подтвердили, что это был вертолет Королевского флота.

Королевский флот сообщил, что авария произошла в среду, незадолго до 4 часов утра по местному времени. "Расследование продолжается, и на данный момент было бы неуместно давать дополнительные комментарии", – добавил представитель флота.

В районе перекрестка автомагистралей A386 и A30 в Соуртон-Кросс из-за инцидента было перекрыто несколько дорог.

Как сообщал bb.lv, 2 июня два человека погибли в результате авиакатастрофы вблизи Праги.