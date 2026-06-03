В бюро премьер-министра Андриса Кулбергса будет советник по вопросам авиакомпании "airBaltic" и железнодорожного проекта "Rail Baltica". Об этом премьер сообщил сегодня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Он отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации правительства, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие "airBaltic" и реализация "Rail Baltica", и нужен человек, который "будет за это отвечать", сказал премьер.

У Кулбергса также будет советник, который будет отвечать за вопросы госбюджета и госдолга.

Имен этих советников премьер пока не назвал.

Он отметил, что комплектация его бюро еще не завершена. "Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на четыре-пять месяцев, - это вызов", - сказал Кулбергс.

На данный момент известно о восьми сотрудниках бюро Кулбергса. Его руководителем является Марек Грушкевиц, советником по вопросам госуправления - Мартиньш Бренцис, советником по вопросам коммуникации - Элина Шверна.

Внештатным советником премьера по юридическим вопросам будет Кришс Липшанс, внештатным советником по вопросам информационно-коммуникационных технологий и выборов - Кристс Авотс.

Также в бюро премьер-министра продолжают работу советник по иностранным делам Иварс Лиепниекс, советник по вопросам Европейского союза Салвис Дравиньш и консультант по протокольным вопросам Скайдрите Заране.