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У Кулбергса будет даже советник по вопросам airBaltic и Rail Baltica 2 150

Политика
Дата публикации: 03.06.2026
LETA
Изображение к статье: Человек шепчет на ухо другому человеку

В бюро премьер-министра Андриса Кулбергса будет советник по вопросам авиакомпании "airBaltic" и железнодорожного проекта "Rail Baltica". Об этом премьер сообщил сегодня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Он отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации правительства, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие "airBaltic" и реализация "Rail Baltica", и нужен человек, который "будет за это отвечать", сказал премьер.

У Кулбергса также будет советник, который будет отвечать за вопросы госбюджета и госдолга.

Имен этих советников премьер пока не назвал.

Он отметил, что комплектация его бюро еще не завершена. "Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на четыре-пять месяцев, - это вызов", - сказал Кулбергс.

На данный момент известно о восьми сотрудниках бюро Кулбергса. Его руководителем является Марек Грушкевиц, советником по вопросам госуправления - Мартиньш Бренцис, советником по вопросам коммуникации - Элина Шверна.

Внештатным советником премьера по юридическим вопросам будет Кришс Липшанс, внештатным советником по вопросам информационно-коммуникационных технологий и выборов - Кристс Авотс.

Также в бюро премьер-министра продолжают работу советник по иностранным делам Иварс Лиепниекс, советник по вопросам Европейского союза Салвис Дравиньш и консультант по протокольным вопросам Скайдрите Заране.

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#госбюджет #правительство #airbaltic #Rail Baltica #политика #госдолг
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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