Даже если политики после октябрьских выборов в Сейм «очень постараются» и затянут формирование нового правительства, все равно не позднее января следующего года новое правительство будет создано.

Таким образом, созданное на минувшей неделе правительство Кулбергса все равно будет самым коротким в новейшей истории Латвии – максимум 7 месяцев.

Если оглянуться назад, то у нас было два «кратковременных» правительства – в конце 90-х всего 9 месяцев просуществовало правительство Криштопанса. И столько же успело в год вступления Латвии в ЕС и НАТО проработать правительство Эмсиса.

Наверняка этот рекорд по непродолжительности полномочий побьет правительство Кулбергса. Хотя нельзя исключить, что Кулбергс после выборов может вновь стать премьером. Во всяком случае, на это рассчитывают сторонники «объединенных» и вообще консервативной коалиции, которые опасаются победы на выборах и прихода к власти Шлесерса.

Впрочем, будущее Кулбергса и Ко будет зависеть, разумеется, от результатов выборов. У нынешнего правительства, состоящего из четырех политических сил, сейчас в Сейме (не считая независимых депутатов) 63 голоса. Повторить этот результат этим 4 партиям будет ну очень сложно! Особенно, если тот же Кулбергс никак себя не проявит.

А свернуть горы за 4-5 месяцев, да еще в условиях предвыборной кампании, будет крайне сложно.

Дважды премьеры

Сможет ил Кулбергс дважды войти в Кабинет министров? Посмотрим. А пока отметим, что в новейшей политической истории Латвии лишь пять политиков дважды становились премьерами – Иварс Годманис (с большим перерывом), Айгарс Калвитис (до и после выборов), Лаймдота Страуюма, Валдис Домбровскис и Кришьянис Кариньш.

Последнему принадлежит и рекорд по продолжительности пребывания на премьерском посту – в общей сложности 4 года и 6 месяцев. Рискнем предположить, едва ли кто-то в ближайшее время сможет повторить этот результат, уже не говоря о том, чтобы побить этот рекорд.

Если в политики и беспрецедентный случай – Андрис Шкеле вошел в историю, как трижды премьер Латвийской Республики.

Спокойствие после прихватизации

Вообще после 2011-го года продолжительность жизни правительств в Латвии в среднем увеличилась. Это объясняется:

во-первых тем, что приватизация закончилась, а вместе с ней закончилась и борьба между политическими группировками за остатки госсобственности. Следствием этой борьбы было частое свержение «чужих» премьеров и назначение «своих».

во-вторых, политики знают, что избирателям вся эта чехарда с отставками правительства очень не нравится. Поэтому несколько остепенились.

В нынешнем Сейме, который уже скоро уйдет в историю, была возможность создать аж пять разных вариантов коалиции большинства. Это крайне редкий случай – обычно из-за «красных линий» реально создать максимум два варианта правящей коалиции.

Премьеров ищут среди своих

Примечательно, что за все эти 35 лет с момента восстановления независимости у нас был только один беспартийный премьер – Андрис Шкеле, который, впрочем, потом не удержался и создал свою партию – Народную. И уже как представитель Народной партии еще дважды возглавлял правительство.

Нужно сказать, что и Шкеле бы никогда, будучи вне партий, не стал бы премьером, если бы Сейм до этого дважды бы не проголосовал против того или иного варианта правительства. После этого политикам стало ясно: за партийного кандидата в премьеры Сейм не проголосует и нужно выдвигать нейтрального кандидата. И тут появился Шкеле...

Больше таких ситуаций не возникало – и даже если те или иные кандидаты от партий не могли собрать большинство в парламенте, то выдвигался следующий кандидат от другой партии. Так было в Сейме прошлого созыва, когда ни Гобземс, ни Борданс не смогли создать коалиции, и в итоге появился представитель «Нового Единства» Кариньш. Как позже выяснилось – появился надолго.

Четыре задачи для Кулбергса

Если же мы говорим о сегодняшнем правительстве, то перед Кулбергсом стоят четыре основных задачи.

Задача первая – успешно вместе с Объединенным союзом выступить на выборах. Это вполне реально, если 1) грамотно использовать административный ресурс (читай – возможность премьеру и министрам от «объеденных» постоянно мелькать в новостях, напоминая о себе); 2) не вляпаться в какую-то неприятную историю. В этом смысле не очень правдоподобно звучит предупреждение Кулбергса о том, что его правительству предстоит принять непопулярные решения. Кто ж будет пилить административный сук, на который «объеденные» удачно залезли накануне выборов.

Очевидно, что накануне выборов принять «непопулярные» решения Кулбергсу не позволят ни партнеры по власти, ни свои же однопартийцы. Не случайно в коалиционном договоре записано, что правящие не продвигают дальше инициативы, которые вызывают возражения у партнеров. Иными словами, если хотя бы одна из коалиционных партий выступает против, то такая инициатива кладется под сукно.

Кстати, Андрис Кулбергс, судя по первым его дням работы на посту премьера, будет стараться показать, что он практически народный премьер – очень близок к избирателям и не оторвался от реальной жизни. На это указывают его видеорепортажи в социальных сетях прямо из рабочего кабинета.

Вторая задача – показать, что новое правительство хотя бы немногим лучше предыдущего. Эта задача более чем выполнима, поскольку опуститься до уровня крайне непопулярного и беспомощного правительства Силини Кулбергс и Ко, даже если бы и пожелали, то все равно бы просто не успели.

Третья задача – попытаться потушить пожар в airBaltic и каким-то образом дотянуть до выборов, не предоставляя авиакомпании новых кредитов. А еще лучше найти и показать обывателям какие-то проблески улучшения в положении скандальной авиакомпании. Нечто такое уже происходит – в конце прошлой недели было громко объявлено о том, что airBaltic вернуть 6 млн евро – из 30-ти одолженных.

И, наконец, задача четвертая – все-таки придумать для избирателей какие-то плюшки, приятные подарочки. Иначе можно в итоге выборы и проиграть.

...В любом случае, появление нового правительства создало определенную интригу. Даже те, кто не любят эти новые-старые партии власти, все равно исходят из того, что хуже не будет. Хотя...