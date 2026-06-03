Среда порадует жителей Латвии по-настоящему летней погодой. Воздух прогреется до +26 градусов, большую часть дня будет светить солнце, хотя местами возможны кратковременные грозы.

В среду в Латвии ожидается один из самых тёплых дней за последнее время. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в большинстве районов страны поднимется до +23…+26 градусов.

Немного прохладнее будет на побережье, где влияние моря удержит температуру около +20 градусов.

Большую часть дня погода останется солнечной. Лишь временами небо будут закрывать облака. Во второй половине дня и вечером местами возможны кратковременные дожди и грозы. Наибольшая вероятность осадков ожидается в Видземе.

Будет дуть слабый южный ветер. В Курземе и Земгале он местами усилится до умеренного, а на отдельных участках побережья сменится морским бризом.

В Риге день обещает быть особенно комфортным для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Осадков не прогнозируется, а температура воздуха достигнет примерно +26 градусов.

Для тех, кто планирует провести день на улице, важно учитывать ещё один фактор. В середине дня уровень ультрафиолетового излучения будет высоким, поэтому длительное пребывание на солнце без защиты может привести к ожогам даже при относительно комфортной температуре воздуха.

Наиболее интенсивным солнечное излучение ожидается с 12:00 до 15:00. В это время рекомендуется использовать солнцезащитные средства, головные уборы и по возможности находиться в тени.

Синоптики отмечают, что погодные условия в стране сейчас определяет область повышенного атмосферного давления, благодаря которой сохраняется преимущественно сухая и тёплая погода.

Лето пока ещё не наступило по календарю надолго, но сегодняшний день вполне позволит почувствовать себя как в разгар сезона.