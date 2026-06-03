Приготовить подкормку очень просто. Для этого нужно заранее запастись содой.

Это универсальное средство не только помогает в быту, но и выручает огородников.

Для приготовления раствора необходимо растворить 3 столовые ложки соды в 10 литрах воды. После этого смесь должна настояться около двух часов.

Затем можно приступать к поливу. Под каждый кустик следует влить около литра полученной жидкости.

Это удобрение безопасно для растений и почвы, поэтому даже если немного переборщить с количеством соды, это не окажет негативного влияния.

Когда вносить подкормку

Удобрять растения таким раствором следует один раз в десять дней. Уже через несколько дней после первой процедуры можно заметить положительный результат.

Поливать растения рекомендуется в вечернее время, так как полив днем может привести к ожогу листьев.