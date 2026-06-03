Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Простая подкормка для огурцов: как полить для ускорения роста 0 313

Дом и сад
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Простая подкормка для огурцов: как полить для ускорения роста

Если огурцы перестали расти, стоит применить стимулирующую подкормку.

 

Приготовить подкормку очень просто. Для этого нужно заранее запастись содой.

Это универсальное средство не только помогает в быту, но и выручает огородников.

Для приготовления раствора необходимо растворить 3 столовые ложки соды в 10 литрах воды. После этого смесь должна настояться около двух часов.

Затем можно приступать к поливу. Под каждый кустик следует влить около литра полученной жидкости.

Это удобрение безопасно для растений и почвы, поэтому даже если немного переборщить с количеством соды, это не окажет негативного влияния.

Когда вносить подкормку

Удобрять растения таким раствором следует один раз в десять дней. Уже через несколько дней после первой процедуры можно заметить положительный результат.

Поливать растения рекомендуется в вечернее время, так как полив днем может привести к ожогу листьев.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Подкормка слив и вишен: советы для получения богатого урожая
Изображение к статье: Когда не стоит поливать огурцы: как избежать потери урожая
Изображение к статье: Секретный трюк для увеличения урожая чеснока
Изображение к статье: 5 секретов для увеличения урожая смородины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: High Side: американского пилота дважды сбили за один конфликт: сначала свои, затем иранцы
В мире
Изображение к статье: Театр Чехова
Политика
Изображение к статье: Генри Новак. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Пограничный столб
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Александр Домогаров.
Люблю!
Изображение к статье: Дорожный знак Валка
Наша Латвия
2
Изображение к статье: High Side: американского пилота дважды сбили за один конфликт: сначала свои, затем иранцы
В мире
Изображение к статье: Театр Чехова
Политика
Изображение к статье: Генри Новак. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео