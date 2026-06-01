Почему стоит окучивать томаты: секрет, который не знают огородники

Дом и сад
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему стоит окучивать томаты: секрет, который не знают огородники

Окучивание — это один из эффективных методов ухода за помидорами.

 

Огородники утверждают, что эта процедура положительно сказывается на растениях. Она заключается в приваливании грунта к стеблю томатов со всех сторон.

В чем польза окучивания

Эта техника помогает защитить корневую систему. Кроме того, корни получают больше кислорода и развиваются более активно.

Стебли томатов становятся более крепкими благодаря окучиванию.

Также почва прогревается солнечными лучами более эффективно.

После окучивания растениям реже требуется дополнительная подвязка.

Как понять, что растению нужно окучивание

Необходимо осмотреть нижнюю часть стебля. Если на нем появились бугорки, это может означать, что томаты испытывают нехватку питательных веществ и начинают формироваться дополнительные боковые корешки.

Процедуру можно проводить уже через 2 недели после высадки саженцев в грунт. Это поможет растению легче адаптироваться к новым условиям.

